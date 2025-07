L'une des séries phénomènes et des plus populaires de Prime Video s'offre un trailer pour sa prochaine saison, et en profite pour confirmer une suite.

Déjà forte de trois saisons qui n'ont fait qu'entériner encore son statut culte, l'une des meilleures séries d'animation de Prime Video, en plus de Invincible, récemment renouvelée pour une cinquième saison, a profité de la Comic-Con à San Diego pour partager de nombreuses bonnes nouvelles, tant pour le show principal que pour un spin-off également très attendu. On fait un jet d'initiative pour détailler tout cela.

Une double annonce épique pour un des plus gros cartons de Prime Video

En octobre 2024 sortait sur Prime Video la troisième saison d'une série d'animation pas comme les autres, puisqu'elle n'adaptait pas un livre, un comics ou autre, mais une campagne de jeu de rôle Donjons & Dragons par l'une des chaînes Twitch les plus populaires : Critical Role. On parle bien sûr ici de La Légende de Vox Machina, qui adapte la toute première campagne de Matthew Mercer et sa bande de copains de doublage, Ashley Johnson, Laura Bailey, Liam O'Brien, Marisha Ray, Sam Riegel, Taliesin Jaffe et Travis Willingham.

À l'occasion de la Comic-Con 2025 de San Diego, le groupe a ainsi fait une double annonce pour cette série phare créée en partenariat avec Prime Video. Nous avons en effet eu droit à une bande-annonce pour la saison 4, qui sortira courant 2026, et la confirmation du renouvellement de la série pour une cinquième et ultime saison, qui risque quant à elle de sortir courant 2027/2028.

Un autre jet d'initiative très attendu

Mais ce n'est pas tout ce que Critical Role avait en réserve à cette Comic-Con en rapport avec son partenariat avec Prime Video. Pour rappel, le groupe avait également teasé auparavant qu'une autre série d'adaptation, cette fois de sa seconde campagne, était en préparation, sous le nom The Mighty Nein. Nous avons justement eu droit à un premier teaser de cette nouvelle série à venir, avec en prime une date de sortie pas si lointaine : ce 19 novembre 2025, une fois encore exclusivement sur Prime Video.

