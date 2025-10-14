Alors que septembre 2025 marquait le retour du spin-off de The Boys, Gen V, en attendant l'ultime saison de la série principale ; et que la deuxième saison de la série Fallout arrive le 17 décembre 2025, Prime Video a tout récemment redonné de très bonnes nouvelles concernant une autre de ses séries phares, dont la quatrième saison doit arriver courant 2026. Via une première bande-annonce officielle, on a désormais une fenêtre de sortie plus précise, mais également quelques indices quant à la folie qui se profile.

Une première bande-annonce folle pour la saison 4 d'un carton de Prime Video

Alors que Prime Vidéo avait confirmé en juillet dernier qu'une cinquième saison est d'ores et déjà dans les cartons, ainsi qu'un jeu de combat en tag team à venir l'année prochaine, c'est donc la saison 4 d'Invincible qui refait officiellement parler d'elle. Si on savait qu'elle arriverait courant 2026 pour nous raconter la suite des aventures de Mark, Atom Eve et sa bande après le titanesque combat contre Conquête, il aura fallu attendre la bande-annonce ci-dessous pour en apprendre plus.

Via ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube officiels, Prime Video nous montre ainsi un premier aperçu de ce que la saison 4 d'Invincible va raconter. On y retrouve Mark Grayson et Atom Eve installés dans les ruines d'un Dinner, en train de discuter des événements de la précédente saison. Le couple brise ensuite totalement le quatrième mur pour nous préciser la fenêtre de sortie de cette nouvelle saison : courant mars 2026, naturellement exclusivement sur Prime Video. Steven Yeun, dans la peau de son personnage, nous précise que « la saison 4 est folle »

Avant cette première bande-annonce, les showrunners d'Invincible nous avaient d'ailleurs déjà promis que cette prochaine saison allait « en mettre plein la vue », notamment en terme de Viltrumites, le peuple du père de Mark. Ils avaient également indiqué qu'il fallait peut-être « s'inquiéter de la direction que prend Mark dans la saison 4 et au-delà ». À la vue de cette première bande-annonce officielle partagée par Prime Video, on commence un peu mieux à comprendre cet avertissement. Rendez-vous donc courant mars 2026 pour voir ce que cette série phare d'Amazon nous réserve !

Source : Prime Video sur YouTube