Les trois derniers épisodes de la saison 3 de La Légende de Vox Machina sont sortis hier en exclusivité sur Prime Video. Dans le même temps, la très populaire chaîne Twitch Critical Role à laquelle on doit cette excellente série ont confirmé que la saison 4 est déjà dans les cartons. Outre l'énorme succès de cette adaptation, on comprend bien pourquoi au moins une autre saison est nécessaire.

Vox Machina reviendra donner de la voix sur Prime Video

Sortie le 3 octobre sur Prime Video, la saison 3 de La Légende de Vox Machina en recevait les trois derniers épisodes ce jeudi 24 octobre. Les deux premières saisons étaient en amont de sa sortie visionnables gratuitement notamment sur la chaîne YouTube de la plateforme SVOD d'Amazon, mais n'y figurent hélas plus. Quoi qu'il en soit, Vox Machina n'a pas dit son dernier mot, et une saison 4 a d'ores et déjà été confirmée par l'équipe derrière l'adaptation, Critical Role eux-mêmes.

L'une des meilleures séries de Prime Video propose en effet d'adapter la première campagne Donjons & Dragons, masterisée par le légendaire Matthew Mercer, de la chaîne Twitch la plus lucrative de l'autre plateforme d'Amazon. Étant donné que la saison 3 n'a pas encore couvert tous les événements de cette campagne, la production d'une saison 4 fait totalement sens. On comprend d'ailleurs que la série en garde sous le coude avec une ultime séquence dans l'épisode 12 de la saison 3 nous laissant miroiter le terrible danger qui attend nos héros Vax (Liam O'Brien), Vex (Laura Bailey), Percy (Taliesin Jaffe), Keyleth (Marisha Ray), Scanlan (Sam Riegel), Grog (Travis Willingham) et Pike (Ashley Johnson) pour la suite.

Il se pourrait toutefois bien que la saison 4 de La Légende de Vox Machina soit cette fois la dernière, qu'on attend donc avec impatience et un final épique probablement l'année prochaine. Mais la collaboration entre Critical Role et Prime Video ne s'arrêtera quoi qu'il arrive pas là. En parallèle, une série d'adaptation de leur seconde campagne, The Mighty Nein, est également en production. En espérant que nous aurons encore droit à un nouveau succès critique, avec une fois de plus un casting vocal proprement fantastique.

Source : The Legend of Vox Machina sur X.com