Parmi les plus grosses attentes de ce début d'année sur Prime Video comme la nouvelle saison d'Invincible, voici enfin venir le retour de l'une de ses séries les plus appréciées avec Reacher, qui rempile également pour sa troisième saison. Naturellement, la plateforme va essayer de faire durer le plaisir pour découvrir les huit épisodes qui la composent, mais les abonnés sont tout de même déjà bien gâtés dès aujourd'hui.

Une des séries phénomènes de Prime Video devient Reacher

Après deux saisons respectivement sorties en 2022 et 2023 (celle-ci étant le contenu le plus vu sur Prime Video cette année-là), deux ans nous ont donc séparés de la nouvelle saison de Reacher, série adaptée des romans éponymes de Lee Child. L'ex-militaire et sa clique entendent donc frapper fort pour compenser cette plus longue absence. Cette nouvelle fournée va pour rappel adapter le septième roman de la série littéraire, baptisé Ne Pardonne Jamais dans la langue de Molière.

Son synopsis reprend en tout cas bien l'ADN des précédentes saisons de la série exclusive Prime Video. « Reacher tombe au cœur d'une vaste entreprise criminelle alors qu’il essaie de sauver un informateur sous couverture de la DEA, dont le temps est compté. Il découvre alors un monde de secret et de violence, et se retrouve confronté à des affaires non réglées de son propre passé ». On y retrouve en tout cas avec plaisir un excellent casting : Alan Ritchson (Reacher), Maria Sten (Neagley) ou encore Malcolm Goodwin (Finley).

La saison 3 de Reacher devrait donc a priori encore faire les beaux jours de Prime Video dans les prochains semaines. Elle comptera, comme les précédentes, huit épisodes, dont trois disponibles dès aujourd'hui. Les prochains seront en revanche diffusés individuellement de manière hebdomadaire. La plateforme SVOD a en tout cas une confiance aveugle dans cette exclusivité, puisqu'une quatrième saison était d'ores et déjà confirmée bien des mois avant la diffusion de la troisième.