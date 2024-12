En début d'année, nous apprenions que, après avoir déposé la cape de Superman et les épées de Geralt de Riv, Henry Cavill allait s'associer avec Prime Video et Games Workshop pour une adaptation de Warhammer 40,000, une licence très chère à son cœur. En août dernier, il semblait cependant que ce projet très prometteur était finalement en danger. Avance rapide jusqu'à récemment, où l'acteur est toutefois revenu avec des nouvelles autrement plus rassurantes sur le sujet.

Les étoiles se réalignent pour Warhammer 40,000 sur Prime Video avec Henry Cavill

Même si le courant n'est clairement pas passé entre Henry Cavill et Netflix autour de la série The Witcher, une licence qu'il affectionne pourtant particulièrement, il semble avoir trouvé des partenaires plus réceptifs du côté de Prime Video et Games Workshop pour adapter l'énorme licence Warhammer 40,000. Sur son compte Instagram, l'acteur a en effet partagé de très encourageantes nouvelles pour ce projet qui lui tient très à cœur, depuis le magasin qui a lancé sa frénésie pour l'univers de Games Workshop.

« Nos efforts combinés avec mon incroyable équipe et les esprits brillants de Games Workshop nous ont conduits dans un lieu fantastique pour démarrer notre univers. Tout ceci a d'ailleurs été approuvé par les hautes sphères d'Amazon Prime Video et Games Workshop. Ce point de départ restera, pour l'instant, un secret. Restez cependant à l'écoute, on en reparlera en temps voulu ! ».

C'est donc désormais acté, sauf triste déconvenue : une adaptation de Warhammer 40,000 devrait bien débarquer dans un futur plus ou moins lointain (où il n'y a que la guerre) sur Prime Vidéo. Henry Cavill y portera la double casquette d'acteur principal et de producteur exécutif. Si on ajoute à cela le proprement spectaculaire épisode de Secret Level, tout fraîchement sortie sur Prime Video, dédié à Warhammer 40,000, ainsi que le très bon jeu Space Marine 2 de Saber Interactive disponible depuis septembre, les fans de ce fascinant univers futuriste sont en ce moment définitivement gâtés en bonnes nouvelles. L'Empereur soit loué.

Source : Henry Cavill sur Instagram