Il a été révélé il y a quelque temps qu'Henry Cavill jouerait un rôle principal dans un film Warhammer 40,000. L'acteur étant fan de la franchise. C'était un peu une évidence pour tout le monde et une très bonne nouvelle pour les fans. Cependant, depuis l'annonce de cette nouvelle, le projet a rencontré plusieurs obstacles. Dans une mise à jour financière récente, Games Workshop a évoqué ces difficultés. On vous explique tout

Le projet Warhammer en suspens pour Henry Cavill ?

Ainsi, Games Workshop a évoqué ces difficultés et a souligné que Games Workshop et Amazon disposent de seulement six mois pour s'entendre sur les directives créatives avant que le projet ne soit potentiellement abandonné. En décembre dernier, Games Workshop avait annoncé un partenariat avec Amazon d'une durée de 12 mois. Durant cette période, les deux entreprises doivent convenir des lignes directrices créatives pour le film Warhammer et une série télévisée. Une des contraintes majeures de ce contrat est que ces productions ne progresseront que si des accords peuvent être établis. Autrement, elles ne verront même pas le jour.

Henry Cavill avait déclaré à l'époque :

J'aime Warhammer depuis que je suis enfant, ce qui rend ce moment vraiment spécial pour moi. L'opportunité de guider cet univers cinématographique dès ses débuts est un véritable honneur et une responsabilité. Je ne pourrais être plus reconnaissant pour tout le travail acharné accompli par Vertigo, Amazon et Games Workshop pour rendre cela possible. Un pas de plus vers la réalisation d'un rêve quasi permanent.

Une double entente

Games Workshop a connu une croissance significative ces derniers mois, enregistrant des profits solides et s'étendant à l'international. La décision de produire un film Warhammer et une série télévisée s'inscrit donc logiquement dans cette dynamique d'expansion, et le partenariat avec Amazon est stratégique.

Games Workshop a indiqué qu'une mise à jour serait fournie prochainement. Mais avec moins de six mois pour finaliser les détails du projet, certains fans commencent à s'impatienter. Le succès du projet repose sur la capacité des deux sociétés à surmonter les obstacles actuels. Et à s'entendre sur une vision commune pour le film et la série. Les amateurs de Warhammer attendent avec impatience des nouvelles positives. Espérant que le rêve de voir leur univers préféré sur grand écran devienne réalité. Avec, evidemment, Henry Cavill.

