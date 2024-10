De nouvelles images viennent de fuiter pour The Witcher Saison 4 sur Netflix. Et clairement, cela risque de diviser les fans, notamment en ce qui concerne l'un des personnages les plus appréciés.

La production de la saison 4 de The Witcher avance à grands pas, et le tournage vient de s’achever dans le magnifique décor du Pays de Galles. Ce tournage, qui s’est déroulé sur deux semaines à la fin du mois de septembre 2024, a permis de capturer des scènes clés pour la prochaine saison de la série. Grâce aux nouvelles photos qui viennent de leak, les fans ont un premier aperçu des personnages emblématiques qui feront leur retour à l'écran.

Liam Hemsworth et son équipe en action dans la série The Witcher

Les photos, publiées par le Daily Mail, montrent une grande partie de la "Hansa" de Geralt : Liam Hemsworth dans le rôle principal de Geralt de Riv, Laurence Fishburne en tant que Regis, Eamon Farren en Cahir, Danny Woodburn incarnant Zoltan, et Meng'er Zhang dans le rôle de Milva. Malheureusement, Joey Batey, qui joue Jaskier, ne figure pas sur ces clichés. Fidèle à lui-même, Jaskier semble avoir de nouveau maîtrisé l’art de la discrétion, comme dans les trois premières saisons.

Parmi les nouveautés, on retrouve les premières images de Zoltan Chivay, interprété par Danny Woodburn. De plus, bien que nous ayons déjà eu un aperçu de Regis plus tôt dans l’année, ces nouvelles photos nous montrent le personnage avec un costume différent, apportant plus de détails sur son apparence dans la saison à venir. Et clairement, entre le costume et la perruque, ça risque de beaucoup diviser. Surtout qu'en temps normal, l'acteur Laurence Fishburne est particulièrement charismatique. Même si ce n'est surement pas le rendu définitif, le costume fait déjà poser question.

Le tournage de ces scènes a eu lieu au lac Padarn, dans le nord du Pays de Galles. D’après les informations précédentes, ces scènes font partie d’une séquence épique où Geralt et son équipe se retrouvent au milieu d’une bataille entre deux armées sur un pont emblématique. Pour les lecteurs des livres de Andrzej Sapkowski, cette scène marquera un moment important : celui où Geralt devient officiellement de Riv.









Ce qui nous attend pour la saison 4

La production de The Witcher saison 4 est en cours, avec une sortie prévue pour 2025. En parallèle, un nouveau livre de Sapkowski est attendu pour l'hiver 2024/2025, tandis que l'anime The Witcher: Sirens of the Deep devrait sortir en février 2025. Cette période promet donc d’être particulièrement riche pour les fans de l’univers de The Witcher. Le prochain jeu est aussi toujours en route ainsi que le remake de The Witcher Remake.

Source : dailymail