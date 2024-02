Après trois saisons, pas toujours très bien perçues par une partie de la communauté The Witcher, Henry Cavill a fait ses adieux à Geralt de Riv. L'acteur a décidé de quitter le show de Netflix pour des divergences créatives. Et il est inutile d'espérer un retour surprise en saison 5. Liam Hemsworth (Hunger Games) lui succédera, et si c'est une mauvaise nouvelle pour certains, Cavill s'en accommode bien. Le comédien est très occupé sur l'adaptation d'une autre licence absolument emblématique qu'il adore.

Henry Cavill a trouvé mieux que The Witcher

C'est peu dire que la série Netflix The Witcher a divisé. Et ce n'est pas près de s'arranger avec le changement de casting. Les fans risquent ne pas accepter Liam Hemsworth si facilement, tandis qu'Henry Cavill a bel et bien tourné la page. L'acteur qui est à l'affiche d'Argylle, le nouveau film de Matthew Vaughn (Kick-Ass, Kingsman) avec Dua Lipa, John Cena ou Sam Rockwell, s'épanouit aujourd'hui dans autre chose. Le streaming ? La lecture de livres The Witcher sur un fauteuil confortable ? Aucun des deux. Le comédien est à plutôt à fond sur la future série Prime Video Warhammer 40K qui n'a pas encore de date de sortie.

Pour lui, pouvoir participer à un tel projet est le plus grand privilège de sa carrière - désolé The Witcher ! « Avoir cette opportunité (ndlr : d'être impliqué dans la série Warhammer 40 000) est le plus grand privilège de ma carrière. Je ne peux pas encore trop en dire, mais pouvoir porter l'univers à l'écran et être à la barre pour faire en sorte que ce soit fidèle est essentiel pour moi » (via Gamesradar). Fidèle, pas comme le show TV The Witcher ? On ne peut pas s'empêcher d'y penser après tout ce qui s'est dit sur le départ de Cavill qui connaissait sur le bout des doigts les ouvrages d'Andrzej Sapkowski.

« C'est le genre de choses auxquelles je rêvasse sur mon temps libre... et je peux y donner vie. J'ai rejoint l'industrie pour ce type de projets » a-t-il ajouté. Bon vendeur ou personne vraiment sincère qui exprime l'une de ses passions ? C'est finalement un peu des deux.

Henry Cavill comme un gamin dans un magasin de jouets (crédits : Warhammer)

Superman à fond dans la série Warhammer 40K de Prime Video

On savait Henry Cavill déjà fan de The Witcher, mais on a découvert au fil du temps qu'il était accro à Warhammer. « Je passe beaucoup de temps sur mon ordi à jouer à Warhammer 40K » a révélé le comédien en 2021 (via Première). Il est passionné de l'univers dans son ensemble, y compris du jeu de plateau avec les figurines à peindre. On comprend donc pourquoi il est aussi enthousiaste, d'autant que les choses vont se passer différemment cette fois. Il aura évidemment le rôle principal de la série Prime Video, mais il sera également co-producteur. Dès lors, il bénéficiera d'un vrai droit de regard sur l'adaptation. Et il sera par conséquent en mesure de s'assurer de la fidélité du show, contrairement à The Witcher de Netflix.

« Ca fait 30 ans que je rêve de voir une adaptation live action de l'univers Warhammer. Après 22 ans dans l'industrie, je pense avoir les compétences et l'expérience nécessaire pour donner vie au Warhammer Cinematic Universe. [...] À tous les fans de Warhammer, je vous promets de respecter cette licence que j'adore. Et je fais de mon mieux pour vous offrir quelque chose de fantastique encore jamais vu » avait-il dit en 2022 sur Instagram.