C'est au tour de Paramount+ de présenter sa programmation pour le mois de février 2026 avec de grosses nouveautés, principalement côté films, mais pas seulement.

Après Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ et HBO Max, c'est donc à Paramount+ de faire le point pour le second mois de l'année 2026. Son offre SVOD, notamment incluse dans les abonnements à MyCanal, va accueillir plusieurs nouveautés courant février. Dans le lot, on notera plusieurs gros films, ainsi que quelques nouvelles séries qui pourront valoir le détour.

Les nouveaux films Paramount+ de février 2026

Pour ce mois de février 2026, Paramount+ va principalement miser sur de nouveaux films, avec un programme plus conséquent dans le domaine que celui des séries. On rapporte en effet six nouveaux longs-métrages, avec pour commencer Mobcops, un polar à venir le 5 février 2026. On enchaîne ensuite avec le film d'action Hors d'Atteinte avec Josh Duhamel dans le rôle principal, à venir de son côté le 12 février 2026.

Pour la St Valentin le 14 février, Paramount+ prépare un film un peu spécial en la personne de Heart Eyes, qui mélange amour et tueur en série. La tension se poursuit littéralement le 19 février avec le thriller Témoin sous Tension, mais retombe ensuite le 22 février avec Risqué, un film d'action plus léger et charmant. Enfin, le programme films de la plateforme SVOD à la montagne se clôture le 26 février avec Les Invisibles, qui veut nous proposer un nouveau regard sur l'influence parfois très néfaste des réseaux sociaux.

05 FEVRIER Mobcops

12 FEVRIER Hors d'Atteinte

14 FEVRIER Heart Eyes

19 FEVRIER Témoin sous Tension

22 FEVRIER Risqué

26 FEVRIER Les Invisibles



Les nouvelles séries de la plateforme de février 2026

Place ensuite aux nouvelles séries à venir sur Paramount+ en février 2026, avec en l'occurrence un programme nettement plus léger. Il est en effet question de seulement deux nouveautés, avec d'abord la saison 3 de Beavis and Butt-Head, une série d'animation pour adulte mettant en scène deux adolescents passant le plus clair de leur temps assis sur un canapé à se moquer de clips musicaux.

La seconde nouvelle série majeure à venir sur Paramount+ arrive quant à elle le 23 février et s'intitule Fire Country, qui revient pour une quatrième saison. On y retrouve donc les combattants du feu de la Station 42 ainsi que leurs familles, qui doivent se remettre des tragiques événements survenus dans la saison précédente.

17 FEVRIER Beavis and Butt-Head - Saison 3

23 FEVRIER Fire Country - Saison 4



