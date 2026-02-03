Pour la plupart des plateformes de SVOD, c’est sur les chapeaux de roue que l’année 2026 a débuté. De Netflix à Apple TV+, en passant par Prime Video ou encore HBO Max, nous avons eu droit au retour d’une ribambelle d’œuvres cultes, accompagnées bien sûr de leur lot de nouvelles sorties pour le plus grand plaisir des abonnés. Et cela vaut également pour une plateforme comme Disney+ qui, tandis que le mois de février vient à peine de débuter, nous dévoile enfin ce qui nous attendra dans le catalogue pendant le mois le plus court de l’année.

Tous les films de Disney+ de février 2026

Côté films, Disney+ met assurément le paquet en jouant la carte des grands classiques pour ce mois de février 2026. Que l’on recherche un film culte comme E.T. l’extra-terrestre, une comédie romantique des années 90 comme Coup de foudre à Notting Hill, le meilleur de Quentin Tarentino avec des films comme Kill Bill et Inglourious Basterds, ou encore de chouettes films d’animation comme Moi, moche et méchant, Disney+ en aura assurément pour tous les goûts. Et ce n’est là bien sûr qu’un échantillon de ce qui vous attend, puisque voici la liste complète :

01/02 Coup de foudre à Notting Hill E.T. l’extra-terrestre Inglourious Basterds Jackie Brown Jerry Maguire Jumanji Kill Bill : Volume 1 Kill Bill : Volume 2 Le Mariage de mon meilleur ami Moi, moche et méchant Moi, moche et méchant 2 Planète Terreur Reservoir Dogs

02/02 Hook ou la Revanche du capitaine Crochet

05/02 Ella McCay

06/02 Lolo

13/02 Ce soir, je dors chez toi Deux Moi Jeux d’enfants Un peu, beaucoup, aveuglément

19/02 Les Barbares

20/02 La Grande Magie

21/02 Lilo & Stitch

27/02 Destins croisés

28/02 Morbious



Toutes les séries de février 2026

Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque les amateurs de séries ne seront pas non plus en reste. Contrairement aux films, cependant, Disney+ mise cette fois-ci davantage sur des contenus originaux. Les abonnés au service pourront ainsi découvrir les nouveaux épisodes de séries comme The Beauty, High Potential ou encore Tell Me Lies, qui arrivera dans son cas à sa conclusion. En parallèle, d’autres séries tierces seront aussi de la partie, avec par exemple l'intégrale de FX Snowfall qui sera disponible pour tous. Voici la liste complète :

03/02 High Potential – S02 E08

05/02 The Beauty – E05

07/02 Medalist – S02 E03

10/02 Le Renard : Prince des voleurs – S02

13/02 Love Story John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette – E01 à 03

17/02 Tell Me Lies – S03 E08

18/02 Waverly Place : les nouveaux sorciers – S02 E05 à 10

23/02 Paradise – S02 E01 à 03

25/02 FX Snowfall – S01 à 06 Vampirina : l’ado vampire – E01 à 08

28/02 Phinéas et Ferb – S05 E16 à 20



Notons enfin pour finir que chaque mercredi du mois, les amateurs de podcasts vidéo pourront retrouver l’émission Couch de Lena Situations, qui accueille chaque nouvelle semaine des invités plus ou moins prestigieux pour discuter en leur compagnie.

