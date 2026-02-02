Chaque mois, nos plateformes SVOD font le plein de nouveautés. Apple TV ne déroge pas à la règle et prépare plusieurs petites choses pour le mois de février 2026. Si ce sera bien plus timide que chez Netflix, Disney+ ou encore Prime Video, la plateforme à la pomme a tout de même quelques atouts dans sa manche. Outre un nouveau film avec une star adorée de l'écurie Marvel, Apple TV va surtout miser très gros sur le retour de deux excellentes séries.

Le film Apple TV de février 2026

C'est un mois plutôt léger qui nous attend sur Apple TV, mais on s'attend une fois de plus à de la qualité. Un seul film est prévu en février 2026, mais ce dernier s'annonce très prometteur. Dans Eternity, on nous explique que chaque âme qui arrive dans l'au-delà a une semaine pour choisir où et avec qui elle va passer l'éternité. Joan, une femme qui vient juste de décéder, doit à son tour faire un choix.

Elle doit décider si elle veut rester aux côtés de celui avec qui elle a partagé toute sa vie, ou passer l'éternité avec son tout premier amour, disparu bien trop tôt et qui l'attendait dans l'au-delà depuis tout ce temps. Une comédie romantique atypique, saluée pour sa fraîcheur, son histoire touchante et son casting attachant. On pourra notamment retrouver Elizabeth Olsen (Avengers), Miles Teller (The Gorge) ou encore Callum Turner (Les Animaux Fantastiques). Eternity arrive dès le 13 février sur Apple TV.

13 février Eternity – comédie romantique avec Elizabeth Olsen, Miles Teller et Callum Turner



Toutes les séries de février 2026

Côté séries, si les nouveautés ne sont pas nombreuses, l'une d'entre elles est en revanche monstrueuse. Apple TV joue la sécurité et signe le retour de deux séries très appréciées et bien installées. La première n'est autre que la série thriller La dernière chose qu'il m'a dite avec Jennifer Garner (Alias, Elektra). Hannah (Garner) continuera de se rapprocher de la vérité concernant la disparition de son mari et tout ce qui gravite autour, tout en essayant de protéger et de toujours plus se rapprocher de sa belle-fille. Une saison 2 qui s'annonce donc sous tension.

Changement drastique de décor avec la seconde série de ce mois de février 2026. Apple fait ressortir les monstrueux kaiju du MonsterVerse dans la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Si Godzilla sera évidemment présent, c'est visiblement King Kong qui semble être au centre de cette saison 2, qui devrait servir de lien entre les événements de Godzilla x Kong Le Nouvel Empire et Godzilla x Kong Supernova, le prochain film qui débarquera au cinéma en 2027.

20 février La dernière chose qu'il m'a dite - saison 2

23 février Monarch Legacy of Monster - saison 2



