La plateforme SVOD HBO Max a officiellement dévoilé son programme complet de février 2026, qui entend bien continuer de proposer de gros films et séries à ses abonnés.

Après un mois de janvier 2026 notamment porté côté films par Fury, Fight Club ou encore Gone Girl ; et surtout A Knight of the Seven Kingdoms côté séries, HBO Max ne compte visiblement pas ralentir la cadence en février 2026. Outre de nouveaux épisodes des aventures de Dunk et l'Œuf, la plateforme SVOD a encore de nouvelles cartouches à son arsenal pour le mois à venir. Voyons tout cela plus en détail.

Tous les nouveaux films d'HBO Max en février 2026

Commençons comme d'habitude par les nouveaux films à paraître sur HBO Max dans le courant de février 2026. Sur ce terrain, il va encore y avoir à boire et à manger. On retiendra cela dit plusieurs rendez-vous, dont le 1er février pour La Promesse de l'Aube, le 7 pour Marie-Antoinette, le 11 février pour l'emblématique Beetlejuice Beetlejuice, ou encore le 27 février pour notamment 36 Quai des Orfèvres, mais aussi deux autres nouveautés films baptisées Boudica Queen of War et Connasse, Princesse des Cœurs.

Il ne s'agit toutefois que de la face visible du plus grand iceberg que sont les sorties films de HBO Max à venir courant février 2026, comme vous pouvez le constater avec la liste détaillée ci-dessous :

1 er FÉVRIER La Promesse de l'Aube

7 FEVRIER Marie-Antoinette

8 FEVRIER Un Homme à la Hauteur Sacrées Momies

11 FEVRIER Beetlejuice Beetlejuice

13 FEVRIER En Solitaire

14 FEVRIER The Duchess

15 FEVRIER Tempête de Boulettes Géantes

20 FEVRIER Montana

21 FEVRIER Gemma Bovery

27 FEVRIER 36 Quai des Orfèvres Boudica: Queen of War Connasse, Princesse des Cœurs



Toues les nouvelles séries de février 2026

Place ensuite aux nouvelles séries à venir sur HBO Max courant février 2026, avec là encore un programme particulièrement bien chargé. Parmi les nouveautés les plus notables sur ce terrain, on retiendra notamment Autopsie d'un Drame avec Diane Kruger et à paraître le 4 février, Heated Rivalry qui fait tout les gros titres en ce moment et dont tout le monde parle le 6, la Saison 2 de Chocolat Amer le 15 ou encore Code Rouge le 19.

Les amateurs de sports pourront également trouver leur bonheur avec le programme de février 2026 de HBO Max via différentes disciplines comme du tennis, du cyclisme, mais aussi les Jeux Olympiques d'Hiver. Enfin, on retiendra l'arrivée le 25 février 2026 des saisons 1 à 10 de l'emblématique série The Walking Dead.

Là encore, il ne s'agit que de la partie visible d'un programme autrement plus vaste de nouvelles séries à suivre HBO Max, comme vous pouvez le voir avec la liste ci-dessous :

1 er FÉVRIER TENNIS – OPEN D’AUSTRALIE - FINALE (H) – EXCLU avec Eurosport

2 FEVRIER CYCLISME SUR PISTE – CH. EUROPE– 2-5 fév. - avec Eurosport Dona Beja - Saison 1 Le Monde Merveilleusement Bizarre de Gumball – Saison 2 - Série animation jeunesse

4 FEVRIER Autopsie d'un Drame - Saison 1

6 FEVRIER JEUX OLYMPIQUES D’HIVER MILANO CORTINA 2026 – avec Eurosport Heated Rivalry - Saison 1

1 4 FEVRIER Neighbors - Saison 1 – Divertissement Ghost Adventures – Saison 29 – Divertissement

15 FEVRIER 90 Jours pour se Marier : Premières Rencontres - Saison 7 - Divertissement Chocolat Amer - Saison 2

16 FEVRIER CYCLISME - UAE Tour – 16-22 fév. – avec Eurosport Last Week Tonight With John Oliver – Saison 13 – Talk show

19 FEVRIER Code Rouge – Saison 1

20 FEVRIER Banksters - Saison 1 – Série Un Tueur sur Mesure - Saison 1 – Série documentaire Murder in Glitter Ball City - Saison 1 – Série documentaire Survivre aux Témoins de Jéhovah - Saison 1 – Série documentaire

21 FEVRIER Charlotte's Web - Saison 1 – Série animation jeunesse

25 FEVRIER The Walking Dead - Saisons 1 à 10

26 FEVRIER Les Disparues de l'Alaska - Saison 1 - Série documentaire

28 FEVRIER CYCLISME – OMLOOP HET NIEUWSBLAD – EXCLU avec Eurosport



Source : HBO Max