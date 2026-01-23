Après un mois de janvier 2026 particulièrement chargé, Netflix s'apprête à faire encore plus fort en février. Que ce soit en termes de films ou de séries, la plateforme va faire très fort ce mois-ci. Pour concurrencer Disney+, Prime Video ou encore HBO Max et Apple TV, Netflix va donc miser sur des valeurs sûres en ramenant l'intégrale de plusieurs séries cultes, mais aussi en faisant revenir de très gros succès avec de nouvelles saisons. Côté films, c'est la même chose. Le géant de la SVOD ajoute des films et licences cultes à son catalogue et s'assure qu'il y en aura pour tous les goûts.

Tous les films Netflix de février 2026

Côté films, Netflix met le paquet et va garnir son catalogue de très gros succès ou de films cultes. La saga culte Terminator sera de retour avec Terminator Renaissance dès le début du mois. Ce reboot avait tenté quelque chose de nouveau à l'époque, mais ça n'aura pas donné suite malgré la présence de Christian Bale (The Dark Knight) et Sam Worthington (Avatar). La franchise de dark romance 50 Nuances de Grey arrivera également avec l'intégralité de ses films portés par Dakota Johnson et Jamie Dornan. On pourra aussi mentionner les deux films Mamma Mia! ou encore le retour de La Famille Addams. Netflix a également pensé à toute la famille avec une bonne dose de films d'animation, dont les trois premiers Kung Fu Panda et Tempête de boulettes géantes 2.

01/02 Las Vegas 21 Terminator Renaissance Le dragon des mers : la dernière légende Miss Campus #Pire Soirée L’affaire Thomas Crown Raison et sentiments



04/02 Mystère à Saint-Tropez Cinquante nuances de Grey Cinquante nuances plus claires Cinquante nuances plus sombres



06/02 Norbit



10/02 Challenger Tombés du camion



12/02 The French Dispatch



13/02 Le Royaume On aurait dû aller en Grèce Paranormal Activity 4



15/02 Kung Fu Panda Kung Fu Panda 2 Kung Fu Panda 3 L’Île des Miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2



18/02 Youssef Salem a du succès



20/02 La Famille Addams La Famille Addams 2 : Une virée d’enfer



22/02 À la belle étoile



24/02 Mamma Mia! Mamma Mia! Here We Go Again



Toutes les séries de février 2026

Netflix redouble également d'efforts du côté des séries avec une tonne de nouveautés et le retour de séries à succès. Les Chroniques de Bridgerton, l'une des séries les plus populaires de la plateforme, terminera sa saison 4 avec une seconde partie très attendue en fin de mois. The Night Agent, thriller à succès, rempilera quant à lui avec une saison 3 encore plus intense que la précédente. Il en sera de même pour La Défense Lincoln, qui reviendra avec sa saison 4. Côté nouveautés, on peut noter l'arrivée de la série Les Lionnes ou encore Samuel.

Mais ce sont surtout les séries cultes qui seront à l'honneur en février 2026 sur Netflix. On aura ainsi le droit à l'intégrale de Bones, série policière ultra populaire avec Emily Deschanel et David Boreanaz. Deux autres séries bien plus cultes arrivent aussi en intégrale, notamment Urgences, véritable monument du petit écran ayant donné naissance à de très grandes stars et plus largement à tout un genre. L'autre série marquante, quant à elle, n'est autre que Stargate SG-1, difficile de faire plus culte lorsque l'on parle de science-fiction.

01/02 Bones - Saisons 1 à 12



03/02 Animal Kingdom - Saisons 1 à 6



05/02 La Défense Lincoln – Saison 4 Les Lionnes



06/02 La Reine des échecs



10/02 Urgences - Saisons 1 à 15



11/02 Love Is Blind – Saison 10



12/02 De Belfast au paradis ?



15/02 Stargate SG-1 - Saisons 1 à 10



19/02 The Night Agent - Saison 3



26/02 La Chronique des Bridgerton - Saison 4, partie 2



source : Netflix