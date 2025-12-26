La plateforme SVOD Paramount+ est déjà sous le feu des projecteurs depuis que son groupe cherche à racheter Warner, mais une nouvelle annonce fait elle aussi beaucoup parler. Alors qu'un film très attendu devrait débarquer prochainement au cinéma, il vient d'y avoir un revirement qui n'est pas au goût de tout le monde et les fans se font déjà entendre.

Paramount+ fait annonce qui jette un froid

Les fans d'Avatar sont en train de fulminer. On ne parle pas d'Avatar 3 et ses géants bleus, mais bien du Maître de l'Air qui va prochainement revenir sur le devant de la scène avec un tout nouveau film d'animation. La licence est relativement discrète dernièrement, si ce n'est sa série live action sur Netflix qui reviendra prochainement si tout va bien. La franchise a pourtant une base de fans assez énorme, en témoigne encore le carton de sa collaboration avec le jeu de cartes à collectionner Magic the Gathering il y a peu.

L'annonce d'un nouveau film a donc été plus que bien reçue, d'autant qu'il devrait nous raconter la suite des aventures de Aang et ses compagnons, prêts à affronter de nouveaux adversaires. De l'inédit donc. Mais cette bonne nouvelle a rapidement laissé place à la frustration puisque finalement, le film La Légende de Aang : le dernier Maître de l'Air ne verra pas le jour en salle, mais sur Paramount+.

Dans le prochain film, nos héros seront tous adultes.

Le prochain film Avatar change ses plans et ça ne passe pas

D'après le très sérieux Hollywood Reporter, ce serait là une stratégie pour permettre à Paramount d'être le seul et unique diffuseur de tout le contenu sortant d'Avatar Studios, comme le déclare également Jane Wiseman, directrice des créations exclusives de Paramount+ : « L’univers d’Avatar captive les spectateurs depuis vingt ans, et Paramount+ est fier d’être le diffuseur exclusif de sa version animée tant appréciée. [...] La Légende d’Aang, le dernier maître de l’air et la série Avatar Seven Heavens représentent la prochaine étape de l’évolution narrative d'Avatar Studios ». Avatar Studios est une branche de Nickelodeon créée en 2021 dans le but d'étendre l'univers d'Avatar et La Légende de Korra. Depuis, le studio travaille d'arrache-pied sur l'expansion de l'univers, et visiblement tout passera maintenant par Paramount+. On apprend par ailleurs que l'acteur Taika Waititi (Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder) est confirmé au casting vocal de la version originale.

Taika Waititi ©The Hollywood Reporter - 2023

Les fans se font entendre et veulent voir le film au cinéma

Ce gros changement de stratégie ne plaît malheureusement pas à tous les fans, si bien qu'une pétition a été mise en ligne pour pousser Paramount à diffuser son film au cinéma. Les fans estiment que le film mérite très largement sa place dans les salles obscures, une manière par ailleurs de mettre davantage en valeur le travail des artistes, mais aussi la licence en elle-même. Une série d'arguments qui n'est pas sans rappeler l'affaire Kpop Demon Hunter et Netflix. Là aussi une large frange des spectateurs ont lancé une pétition dans l'espoir de voir le film porté au cinéma en version longue. La Légende de Aang : le dernier Maître de l'Air devrait donc bien voir le jour en octobre 2026, mais exclusivement sur Paramount+ pour le moment. À voir maintenant si la pétition des fans arrivera à marquer suffisamment le coup pour que ça change.

Source : Hollywood Reporter, X.com