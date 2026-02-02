Prime Video fait le plein de nouveautés en février 2026 avec un gros film évènement, des licences cultes et des séries très attendues. Un programme plutôt chargé.

Pour le mois de février 2026, les plateformes SVOD mettent le paquet. C'est le cas de Prime Video qui n'hésite pas à sortir des films cultes ou encore à miser sur des licences extrêmement populaires. À l'instar de Netflix, Apple TV ou encore Disney+, c'est un mois chargé qui attend les abonnés Prime Video, voici tout ce qui arrive.

Tous les films Prime Video de février 2026

Les films sont très nombreux en février sur Prime Video, et surtout très variés. La plateforme sort plusieurs longs-métrages originaux comme Relationship Goals, une comédie romantique avec Method Man et Kelly Rowland. On pourra également citer Love Me Love Me, une autre comédie romantique un brin dramatique, qui nous amène dans un lycée élitiste où une ado tentera de sortir d'un triangle amoureux peu après un drame familial.

Enfin, Prime Video sortira La Falaise (Raft), un gros film d'action évènement avec Priyanka Chopra Jonas (Quantico) et Karl Urban (The Boys). Le film nous fait suivre une femme aux talents cachés durant les grands moments de la piraterie. Elle tentera par tous les moyens de protéger les siens en faisant appel à sa rage intérieure. La Falaise s'inscrit dans la droite lignée des films d'action plutôt violents qui sont devenus tendance ces dernières années. Enfin, non content d'avoir plusieurs atouts maison dans sa machine, Prime Video ajoutera plusieurs films cultes et/ou tirés de grosses licences comme Blue Velvet, Star Trek ou encore Tomb Raider Le Berceau de la Vie pour ne citer qu'eux.

1er Février Blue Velvet - film culte de David Lynch L'affaire Thomas Crown Licorice Pizza

3 février Gangs of New York PS I Love You

4 février Relationship Goals - comédie romantique originale Prime Video

5 février Transformers Batman v Superman L'Aube de la Justice

6 février Daredevil

13 février Love Me, Love Me - comédie romantique et dramatique originale Prime Video

20 février Star Trek Star Trek Into Darkness

25 février La Falaise - film d'action évènement original Prime Video

28 février Tomb Raider Le Berceau de la vie



Toutes les séries de février 2026

Côté séries, Prime Video est plus timide, mais prévoit tout de même deux nouveautés maison. La série originale Cross reviendra pour une saison 2 attendue par les fans, tandis que 56 jours fera ses premiers pas. Une série thriller dans laquelle on suit Oliver et Ciara, deux jeunes adultes qui tombent rapidement amoureux. Mais 56 jours après leur rencontre, leur histoire tourne mal alors qu'un cadavre est découvert dans l'appartement d'Oliver. Enfin, c'est une série aux allures de documentaire qui fermera la marche : The CEO Club, qui met à l'honneur des femmes cheffes de très grosses entreprises. Notons également l'arrivée des trois saisons de Penny Dreadful en début de mois.

1/02 Penny Dreadful - saison 1 - 3

11 février Cross - saison 2 - retour de la série à succès de Prime Video

18 février 56 jours -saison 1 - une nouvelle série évènement

23 février The CEO Club



Source : Prime Video