Paramount+ est encore discrète dans le paysage, mais la plateforme dispose de belles exclusivités. Seulement, l'une d'elle touchera bientôt à sa fin, c'est officiel.

Les plateformes de SVOD se sont mises à l'heure de Halloween pour le mois d'octobre. Netflix, Prime Video, HBO Max... Vous avez l'embarras du choix ! Paramount+ ne manque pas non plus de programme en la matière. Mais le service a aussi une nouvelle qui va attrister une grande part de son public. L'une de ses séries parfaites pour la saison reviendra, mais ce sera officiellement la fin cette fois.

Une série phare de Paramount+ tirera bientôt sa révérence

Avec l'automne et l'approche de Halloween, nous avons de quoi vous recommander sur Paramount+. En effet, des séries comme Dexter Resurrection, The Walkind Dead Daryl Dixon ou encore Yellowjackets sauront vous mettre dans l'ambiance. Sauf que cette dernière, qui a émergé de nulle part et fait des audiences inattendues, va bientôt se clore avec une quatrième et ultime saison.

Au départ, cela résonnait comme une excellente nouvelle : Yellowjackets a été renouvelée pour une saison 4 en mai dernier. Cependant, les fans de la série ne se doutaient pas encore à ce moment-là qu'il s'agirait de la dernière. La nouvelle est tombée le week-end dernier, via un post sur les réseaux sociaux signé des showrunners Ashley Lyle et Bart Nickerson :

Après trois saisons incroyables et de mûres réflexions, nous sommes heureux d'annoncer que nous mènerons l'histoire de Yellowjackets à sa conclusion tortueuse dans cette quatrième et dernière saison. Nous savions qu'un jour, l'histoire nous indiquerait d'elle-même qu'elle devrait s'achever. Il est de notre responsabilité et de l'écouter. [...] Nous sommes impatients de partager avec vous ce dernier chapitre et nous espérons que vous le trouverez... délicieux.

Après avoir réuni plusieurs millions de spectateurs pour sa troisième saison, Yellowjackets reviendra donc pour un ultime chapitre. La série qui rassemble plusieurs vedettes montantes comme Ella Purnell (Fallout) et Sophie Thatcher (Companion), mais aussi des personnalités d'expériences à l'instar de Melani Lynskey (The Last of Us), Christina Ricci (La Famille Addams) ou encore Elijah Wood (Le Seigneur des Anneaux), racontera enfin comment les adolescentes piégées dans une forêt après un crash d'avion s'en sont échappées.

La période de production de la saison 4 de Yellowjackets n'a pas encore été annoncée. Mais, à raison deux ans entre chaque saison, nous pouvons nous attendre à ce qu'elle n'arrive pas sur nos écrans avant 2027. Elle sera évidemment diffusée sur Paramount+ et probablement en exclusivité sur Canal+ pour ce qui est de la France.

