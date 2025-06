Outre les habituelles plateformes SVOD Prime Video, Netflix et autres Apple TV+, le groupe français Canal+ se doit également de garnir son catalogue d'exclusivités. À ce titre, nous apprenions il y a quelques semaines qu'il avait récupéré en exclusivité les droits de diffusion en France de la nouvelle saison qui nous intéresse ici, sortie aux États-Unis depuis février. Il est donc enfin temps de se replonger dans cette folle histoire alternant entre le passé et le présent.

Canal+ ressort les vestes jaunes en exclusivité pour le public français

Quatre ans après la sortie de sa toute première saison couronnée de succès par Showtime, et encore plus pour la seconde, nous en sommes cette année à la troisième, sortie aux États-Unis depuis déjà quelques mois, mais qui arrive enfin chez nous, courtoisie de Canal+. Le groupe français a en effet le privilège de diffuser en exclusivité la nouvelle saison de Yellowjackets, forte de 10 épisodes, dont deux seront diffusés dès ce soir.

Deux ans après les précédentes aventures passées et présentes de la fameuse équipe de football féminine, nous pourrons enfin découvrir ce qui découle des tragiques événements précédents sur Canal+. On retrouvera donc la majeure partie du casting adolescent (Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sammi Hanratty), et quelques membres en moins dans le présent (Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci, mais aussi Elijah Wood). Une fois encore, la saison 3 de Yellowjackets va en effet alterner entre les événements survenus après le crash de l'avion dans une forêt bien sinistre, et le présent avec les survivantes adultes du drame.

Entre dillemmes personnels et le mystérieux mysticisme sur fond de cannibalisme occulte qui ont valu son énorme succès, la saison 3 de Yellowjackets nous réserve encore de nombreux rebondissements, tant dans le passé que dans le présent. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir et que vous êtes curieux de découvrir la suite, rendez-vous donc ce soir chez Canal+ pour cela. Quoi qu'il en soit, on sait qu'une saison 4 est d'ores et déjà en préparation, avec encore bien d'autres histoires macabres à raconter.