Comme promis par son organisateur, la Gamescom 2025 fut l'occasion d'enfin voir la Saison 2 de la série Fallout de Prime Video dans un trailer atomique.

En mai dernier, nous apprenions que la Saison 2 de la série Fallout avait enfin terminé son tournage, laissant penser qu'une sortie sur Prime Video ne saurait plus tarder. La Gamescom 2025 fut justement enfin l'occasion d'avoir un premier aperçu officiel de cette nouvelle saison tant attendue, avec en prime une autre annonce particulièrement surveillée.

Le premier trailer de la Saison 2 de Fallout sort enfin de son Abri

En amont du trailer ci-dessous, l'un des showrunners de la série Fallout, Jonathan Nolan, ainsi que Ella Purnelle (Lucy McLean) et Aaron Moten (Maximus) sont montés sur scène pour nous développer rapidement le synopsis de la Saison 2. Comme on pouvait s'y attendre, nos deux protagonistes, ainsi que la Goule, vont se rendre à New Vegas pour continuer leurs quêtes personnelles.

Nous avons ainsi eu droit à un aperçu de la légendaire ville issue du titre acclamé d'Obsidian Entertainment. Dans la même veine que la première saison, la seconde de la série Fallout va par ailleurs une fois encore nous raconter une histoire sur deux temporalités. D'une part, nous aurons le passé, incarné par la Goule (ou Cooper Howard dans sa précédente vie), alors qu'il vit sa vie de star du cinéma dans la ville du vice. De l'autre, nous aurons bien sûr le présent postapocalyptique, dans l'iconique Désert du Mojave.

Comble du bonheur, ce nouveau trailer de la Saison 2 de Fallout en profite également pour nous annoncer une date de sortie tant attendue, en exclusivité sur Prime Video : ce 17 décembre 2025 ! Rendez-vous est donc pris pour retourner dans ce futur dystopique atypique, et vivement.

Source : Prime Video sur YouTube