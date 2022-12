Le nouveau service de streaming Paramount Plus est disponible en France. Prix, films et séries cultes, on fait d'un autre concurrent à Netflix, Disney Plus et Amazon Prime Video.

Un abonnement SVOD de plus, ça vous tente ? Paramount Plus fait son entrée chez nous.

Prix et formules de Paramount Plus

Alors que l'on croule sous les abonnements, Paramount Plus lui se lance en France et va essayer de se faire une place au milieu de Netflix, Disney+ et Prime Video.

Paramount+ lance son nouveau service de streaming pour toute la famille comprenant des productions originales, des séries exclusives, du cinéma, des programmes jeunesse et bien plus encore. Une montagne de divertissement avec des milliers d’heures de contenus.

Deux formules sont proposées : une à 7,99€ par mois, et l'autre à 79,90€ pour 1 an, avec deux connexions simultanées possible. Un tarif raisonnable qui se calque sur les autres services mais il y a un gros hic. Tous les programmes sont en 1080p Full HD et non en 4K, même en payant plus cher.

Dans les deux cas, il y a une période d'essai de 7 jours, résiliable à tout moment.

Les films et séries de décembre 2022 pour le lancement

Au niveau du contenus, Paramount Plus n'aura pas à rougir car le distributeur possède de très grosses marques. Ainsi, vous allez pouvoir squatter devant South Park, Star Trek, Indiana Jones, Sans un bruit, Transformers, Le Grand Bleu, Grease, Le Flic de Beverly Hills, Top Gun encore Le Parrain. Mais comme ses petits copains, la plateforme aura du contenu original, parfois dérivé de productions existantes, comme avec la série American Gigolo inspiré par le film avec Richard Gere de 1990. Sans oublier le show live-action Halo.

En décembre 2022 sur Paramount Plus

The First Laday (série)

The offer (série)

Star Trek : Strange New Worlds (série)

1883 (série)

American Gigolo (série)

The Man Who Fell to Earth (série)

South Park (animation)

Jerry & Marge go large (film)

Honor Society (film)

Steve (film)

Base secrète (film)

Une obsession venue d'ailleurs (film)

Parée pour percer (film)

Liam Gallagher : Knebworth 22 (Documentaire)

Et c'est disponible où ? Sur le web, mobile et sur une large gamme de TV connectées, notamment Apple, Amazon, Google, Roku et Samsung. Paramount Plus est aussi sur les box du FAI Orange pour ceux qui sont équipés d'un décodeur TV4 ou UHD. Free, Bouygues et SFR n'ont rien communiqué sur l'offre pour le moment. Enfin, pour les abonnés Canal+ Ciné-Séries et Canal+ Friends & Family, c'est inclus.