Personne n’y croyait et pourtant, la série One Piece de Netflix est devenue un véritable phénomène. Si les fans du manga voyaient venir un énième pétard mouillé, Netflix a su prendre tout le monde de court. L’implication directe d’Eiichiro Oda, créateur de l'œuvre, y est sans doute pour beaucoup. Le géant du streaming entend bien transformer l’essai avec une saison 2 qui s’annonce plus riche en action et plus épique. Alors que plusieurs nouvelles têtes ont été dévoilées, les trois prochains membres de l’équipage au Chapeau de Paille qui vont apparaître dans la saison 2 de One Piece se font toujours attendre. Il ne faudra visiblement plus patienter très longtemps.

Une grosse annonce arrive pour la saison 2 de One Piece

Le tournage de la saison 2 de One Piece bat son plein à Cap, en Afrique du Sud. Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu et le reste de la troupe reprennent du service pour donner vie à Luffy et son équipage. Ils seront rejoints par de nouveaux arrivants, dont Smoker, Tashigi ou encore les géants Brogy et Dorry. Tous ont fait l’objet de révélations officielles il y a quelques semaines. On espérait découvrir les visages de Robin, Crocodile, Ace ou Vivi lors des One Piece Day, mais le remake de l’anime a finalement été mis à l’honneur. Netflix prépare cependant une annonce importante dans les jour qui viennent. Le dernier numéro du Weekly Shonen Jump tease en effet que les acteurs et actrices des trois prochains membres de l'équipage au Chapeau de Paille seront dévoilés très bientôt.

On y aperçoit les silhouettes de Robin, Chopper et Vivi qui reste considérée comme un membre de la troupe de Luffy malgré tout. Il faudra feindre la surprise pour les deux femmes. Les fans auraient en effet découvert les deux actrices qui prêteront leurs traits à Robin et Vivi dans la saison 2 de One Piece.

Silhouettes teasées pour la prochaine annonce de la saison 2 de One Piece ©WSJ

Le design de Chopper, un vrai défi pour les équipes

L'archéologue et acolyte de Crocodile serait interprétée par Lera Abova, vue dans le film Anna de Luc Besson. La princesse d’Alabasta serait quant à elle campée par Charithra Chandran, l'un des visages emblématiques des Chroniques des Bridgerton. La vraie surprise sera finalement le design de Chopper, considéré comme l’un des véritables défis de cette saison 2 de One Piece. Oda avait partagé une première ébauche en guise de plaisanterie. Reste à voir s’ils parviendront à conserver le côté mignon du renne tout en collant aux prises de vue réelles. Le magazine n’ayant pas précisé quand l’annonce serait faite, tous les regards se tournent avec les Netflix Geeked qui se tiendront en septembre prochain.

Ébauche dessinée par Eiichiro Oda ©Oda

Source : Weekly Shonen Jump