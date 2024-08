Netflix et le créateur de la série ont une annonce à faire pour la saison 2, et parmi les nouveautés, il y a déjà quelques déceptions pour les fans. On vous explique pourquoi.

La plupart des fans de ONE PIECE peuvent se réjouir : la saison 2 de l’adaptation en live-action Netflix est en bonne voie et promet d’être encore plus spectaculaire que la première. Dans une récente annonce, Eiichirō Oda, le créateur du manga, a confirmé que le tournage de la suite est bien avancé, couvrant plusieurs arcs narratifs emblématiques de la série. Toutefois, tout n'est pas tout rose pour tout le monde.

Une mauvaise nouvelle pour One Piece Saison 2

La saison 2 du live-action de ONE PIECE explorera des arcs cruciaux de l’histoire originale. Les fans peuvent s’attendre à voir à l’écran les événements se déroulant pendant l'arc Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden, et Drum Island. Ces lieux emblématiques de l’univers de ONE PIECE sont riches en action, et en développement de personnages, promettant une saison visuellement impressionnante. Par contre, mauvaise nouvelle : l'arc Alabasta, très apprécié des fans, ne sera pas présent. Il n'en fallait pas plus pour stresser certains fans.

"NO ALABASTA IM CRYING" @Sloth_Cookie (spectateur de la série, sur Twitter) "NO ALABASTA ?" @WosPiece (Twitter)

D'un autre côté, si l'on voit le verre à moitié plein (et non à moitié vide), on peut se dire que cela permettra à la série de prendre son temps. Et de ne pas rusher outre mesure la saison 2, et donc de proposer un travail de meilleure qualité.

Oda lui-même a plaisanté sur le coût élevé de cette nouvelle saison. Compte tenu de l’ampleur des lieux et des événements qui seront adaptés. Cependant, malgré les défis financiers et logistiques, l’équipe de production, dirigée par Matt Owens, le showrunner, semble déterminée à offrir un spectacle à la hauteur des attentes des fans. Oda a également mentionné qu’il continue de suivre de près la production. Apportant son avis sur des détails importants, ce qui montre l’engagement de toute l’équipe à rester fidèle à l’esprit de l’œuvre originale.

L’attente autour de cette nouvelle saison ne fait que croître, malgré la déception de l'absence de l'arc Alabasta. Surtout avec la promesse de nouvelles annonces imminentes concernant le casting et d’autres détails sur la production. Du 21 au 23 août, les fans devraient rester à l’affût, car d’autres révélations importantes sont prévues, selon Oda.

Source : Netflix