Le casting de la série One Piece dévoile deux nouveaux noms. Ce n'est pas tout à fait ceux que nous attendons le plus, mais ils ont une grande importance, surtout pour un personnage adoré de tous.

On ne va pas se le cacher, on avait peur. Quand une adaptation en live-action du manga One Piece a été annoncée par Netflix, les fans craignaient une véritable catastrophe. D'image en image, les esprits se sont un peu apaisés. Puis, la saison 1 est sortie et ça a été un carton absolument phénoménal !

Le public, aussi bien passionné du manga que les néophytes, attend donc impatiemment la suite. Justement, la suite est en tournage en Afrique du Sud. Cependant, une récente déclaration a calmé certaines attentes à propos des événements couverts dans cette saison 2. Alors, pour redonner le sourire aux fans, la série One Piece dévoile le casting pour deux personnages emblématiques du manga.

Deux nouvelles têtes embarquent pour la saison 2 de One Piece

La nouvelle vient tout juste de tomber sur les réseaux sociaux. Deux docteurs seront bien au casting de la série One Piece de Netflix. Et si ce ne sont pas les noms que nous attendons le plus dans l'immédiat, ça va faire plaisir aux fans. D'autant que cette annonce nous rapproche plus encore d'une personnage que tout le monde adore.

Le premier nom n'est autre que celui de Kureha. La doctoresse originaire de l'île de Drum sera bien de la partie. Interprétée par Katey Sagal, vue dans des sitcoms telles que Touche pas à mes filles et The Big Bang Theory, l'humour de celle qu'on appelle la “Sorcière” devrait bien être au rendez-vous. Ce sera peut-être une déception pour certains fans qui rêvaient de voir le personnage incarnée par Jamie Lee Curtis. Espérons simplement que Sagal aura autant de charisme que Kureha.

Autre nom dévoilé aujourd'hui, celui du docteur Hiluluk. Également natif de Drum, le personnage fait une courte apparition dans le manga et dans l'anime. Il n'est pas impossible qu'il occupe une place un peu plus importante dans la série One Piece, celle-ci présentant des éléments inédits. Toujours est-il que le médecin sera joué par Mark Harelik. L'acteur cumule les petits rôles dans des séries TV en tout genre, mais on a aussi pu le voir au cinéma dans de grosses productions, à l'instar de Jurassic Park 3 et de Battle of the Sexes.

Un pas de plus vers ce cher Chopper

Les docteurs Kureha et Hiluluk ne sont peut-être pas de premiers plans, mais ils ont une importance capitale pour un personnage que tout le monde adore. On pense bien sûr à Tony Tony Chopper, le fameux renne qui ne tardera pas à se lier d'amitié avec Luffy et ses compagnons. Les deux personnages ont, en effet, une grande place dans son cœur.

Dès lors, cette annonce fait grimper les attentes quant à la révélations derrière la personne qui se cachera derrière Chopper. La place de l'arc du Royaume de Drum se confirme d'autant plus fort maintenant. Il ne nous reste plus qu'à découvrir qui aura l'honneur d'incarné le petit renne. Il se pourrait bien que la nouvelle soit donnée sous peu, deux autres annonces de casting devant être faites les 22 et 23 août.