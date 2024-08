C'est le raz-de-mariée One Piece cette semaine ! Bien sûr, nous avons eu droit aux habituels leaks du dernier chapitre. Mais, là, on pense surtout à la série live-action produite par Netflix. Après l'énorme succès de la saison 1, la suite est déjà en cours de production. Les fans sont donc aux aguets de chaque nouvelles brides d'information.

Aussi, comme les choses sérieuses ont enfin commencé, l'auteur du manga, Eiichiro Oda, a donné des nouvelles sur les réseaux sociaux. Il a ainsi apporté des précisions sur le contenu de la saison 2. Mais, ce n'est pas tout ! Le mangaka a aussi teasé de nouvelles annonces pour le casting. Justement, les nouveaux noms viennent de tomber à l'instant, on vous donne tous les détails.

One Piece consolide encore son casting

Les festivités autour de la série One Piece ont repris hier. Deux nouveaux personnages de l'arc du Royaume de Drum ont été confirmés pour la saison 2. Un autre visage vient d'être dévoilé, ce qui nous tease de très belles chose à venir pour la suite puisqu'il s'agit du roi d'Alabasta, Nefertari Cobra.

Personnage de haute stature, Cobra n'est autre que le père de Vivi. Si celle-ci n'a pas encore officialisé son interprète malgré les rumeurs, nous savons maintenant que son paternel sera incarné par Sendhil Ramamurthy. L'acteur américain, d'origine indienne, est connu pour avoir tourné dans plusieurs séries policières (Les Experts : Miami, Beauty and the Beasty) et médicales (Grey's Anatomy, New Amsterdam). Plutôt vu dans des personnages sérieux, il devrait avoir le charisme naturel nécessaire pour ce personnage royal.

Qui est Nefertari Cobra dans OP ?

Comme hier, la production de la série Netflix met en avant un personnage de second plan. Pour autant, Cobra marque les mémoires. En plus d'être le père d'une figure que les fans adorent, il incarne également tout ce qui fait un roi honorable. À voir si Sendhil Ramamurthy saura convaincre le public et, surtout les fans.

Cependant, il est possible qu'il ne fasse qu'une courte apparition dans la saison 2 de One Piece. De fait, le personnage de Cobra n'est introduit qu'à la fin du passage de Luffy et les Mugiwara sur l'île de Drum. Or, nous savons que l'arc d'Alabasta ne sera pas adapté tout de suite. Toujours est-il qu'avec cette annonce de casting, nous devrions déjà être bien hypés pour la saison 3.