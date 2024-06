La version Netflix de One Piece commence à voir sa saison 2 concrétiser, mais tout ne se passerait pas exactement comme on le pensait pour le tournage.

La série live-action One Piece a été un succès colossal pour Netflix ! Adaptation du manga culte d'Eiichiro Oda, cette nouvelle itération a évidemment attiré les curieux, les fans soucieux de voir comment était traité leur fiction chérie et les amateurs de grande aventure. C'est donc sans surprise que la plateforme a rapidement renouvelé le programme pour une saison 2.

D'après les bruits de couloir, l'équipage du Chapeau de paille pourrait même embarquer pour beaucoup plus longtemps. Il faut dire que le manga a dépassé les 1100 chapitres, un chiffre que l'anime vient lui aussi de dépasser. Alors il y a de quoi faire pour une série. Mais tout ne serait pas encore joué en coulisses...

Le futur de la série One Piece, entre concret et rumeurs

Rapidement après la reconduction de One Piece pour une saison 2, l'écriture du script était sur les rails. Cela dit, les grèves à Hollywood à la fin de l'année 2023 semblent avec retarder les productions en cours, dont One Piece. Malgré la suite de la série Netflix se prépare concrètement.

Alors que de premières fuites du tournage de la saison 2 circulent sur la toile, c'est la suivante qui fait parler d'elle. De fait, certaines rumeurs évoquaient la possibilité de voir la troisième saison être tournée en même temps que la deuxième — à la manière de ce qui a cours actuellement sur le tournage de The Witcher, autre production de Netflix.

Or, le site What's On Netflix a pu croiser les différentes sources à ce sujet. Il semblerait que ce “double” tournage ne soit finalement que spéculations. Si, au regard du succès de la saison 1, on a peu de doute quant au renouvellement de One Piece pour une saison 3 chez Netflix, la production de celle-ci pourrait donc arriver tardivement. Cela signifierait que Luffy, Nami, Zoro, Usopp et Sanji devraient se faire encore attendre après la saison 2.