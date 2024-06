La popularité de One Piece est toujours aussi grande à travers le monde ! Alors que le chapitre 1118 vient de paraître, la saison 2 de l'adaptation en prise de vue réelle continue de se préciser du côté de Netflix. Mais, cette année, on a surtout les yeux tournés vers l'anime. Non seulement nous avons enfin pu voir l'adaptation d'événements de taille, mais plus encore, il fête son 25e anniversaire.

Ainsi, début mai, des festivités ont rassemblés des milliers de fans à travers le monde. Un mois plus tard, un scandale inattendu vient gâcher la fête. Visiblement, personne ne s'y attendait, mais les réactions ne ne sont pas faites tant attendre. Cela va donc avoir des répercussions pour la suite de l'anime. Un personnage très apprécié va connaître un changement indispensable.

Ce personnage de One Piece ne sera plus jamais le même

En France, les comédiens et comédiennes de doublage sont très appréciés du public, en particulier dans le monde de l'animation. Toutefois, cette popularité est incomparable avec le culte voué à ceux qu'on appelle les seiyu au Japon. Or, cela semble avoir créé un sentiment d'impunité chez certains... Alors, si vous êtes un fervent fans de la vo pour regarder vos anime, vous n'êtes probablement pas passés à côté du scandale impliquant Toru Furuya.

Le comédien, très actif dans le milieu, campe plusieurs rôles dans des adaptations de manga cultes. Il est par exemple la voix de Yamcha de Dragon Ball, de Toru Amuro dans Détective Conan ou encore de Seiya dans Saint Seiya. Interrogé par le magazine Weekly Bunshun fin mai, il a confessé avoir eu une liaison extraconjugale avec une fan. Mais les choses vont bien plus loin, puisqu'il reconnaît avoir déjà levé la main sur elle et l'avoir poussé à avorter. S'il lui présente ses excuses ainsi qu'à ses fans, cela ne retire rien au mal infligé. Dès lors, les professionnels de la Japanimation ont décidé de sévir.

À la suite de ces révélations, l'agence de Furuya, Aoni Production, lui a demandé de quitter ses différents rôles. Parmi eux, il dit donc adieu à celui de Sabo dans One Piece. Personnage particulièrement apprécié du manga d'Eiichiro Oda. La Toei Animation se trouve donc dans l'obligation de caster un nouveau comédien pour ce rôle qui a une place importante dans le cœur des fans.

© Eiichiro Oda / Toei Animation.

C'est un enjeu de taille pour le studio d'animation. De fait, la voix et l'interprétation sont des éléments cruciaux dans la construction de l'identité d'un personnage. La production va donc devoir trouver quelqu'un qui sera à la hauteur du personnage et qui saura faire preuve d'éthique. Ce n'est pas la première fois que ce genre de scandale éclate, on pense notamment à une affaire semblable impliquant Takahiro Sakurai, la voix de Griffith dans Berserk ou encore de Giyu Tomioka.

Ce n'est pas la première fois qu'un personnage-phare d'un anime ou d'une série doit faire face à ce genre de changement. Alors, si le nouvel interprète de Sabo fait honneur à son personnage, les fans devraient s'y habituer rapidement. Espérons seulement qu'ils sauront se montrer ouvert à ce rebondissement de dernière minute. Cela dit, selon le temps que prendra le casting, cela pourrait avoir des répercussions sur la production. Sabo pourrait peut-être apparaître dans des épisodes à venir bientôt. Dans ce cas, ceux-ci auraient des chances de connaître un remaniement le temps du casting.