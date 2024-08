On n'était pas certains d'avoir des nouvelle du manga One Piece cette semaine. Mais, bonne nouvelle, le chapitre 1124 arrive ! Il a déjà fuité sur la toile et on peut vous dire qu'il vous réserve une surprise vraiment étonnante.

One Piece fait partie de ces rares titres qui ont passé la barre des mille chapitres. Pour autant, le public est toujours là toutes les semaines pour découvrir la suite des aventures de Luffy et de son équipage. Et après une longue pause il y a quelques mois, l'œuvre d'Eiichiro Oda a retrouvé son rythme de croisière. Les Mugiwara attendront bientôt les lecteurs japonais dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump pour de nouvelles pages, mais le chapitre 11124 a déjà leaké en ligne. Découvrez son contenu avec nous.

Que raconte le chapitre 1124 de One Piece ?

Les derniers événements de One Piece ont été riches en émotion. Le message du Dr Vegapunk, disparu pendant la bataille, a finalement pu être délivré en intégralité. Ainsi, après des affrontements de grande envergure, le robot géant Emet a permis à nos héros de quitter Egghead pour repartir en direction d'Elbef, l'île des Géants, dans le chapitre 1123.

Le chapitre 1124, intitulé “Meilleur ami”, affiche Yamato sauvant une femme en couverture. Le contenu nous plonge d'abord du côté de la marine. Morgan s'adresse à Shanks pour lui raconter les derniers combats menés par l'Équipage du Chapeau de paille. Akainu, quant à lui, prend contact avec Egghead. Lorsqu'il parvient à joindre Kizaru, il lui reproche l'échec de ses hommes sur place.

Les pages suivantes nous ramène auprès des Mugiwara. Notre équipage est moins enjoué qu'à l'accoutumée. Le fait de ne pas être parvenu à sauver le scientifique leur pèse. Mais, lorsqu'elle se réveille, Lilith les rassure. Plus encore, elle leur fait une révélation surprise : Vegapunk, c'est elle. Retrouvant leur entrain, nos héros célèbrent la nouvelle tandis qu'une silhouette se dessine au loin, sur la côte Elbaf.

© Eiichiro Oda / Toei Animation.

Où et quand lire la suite de OP ?

La suite de One Piece sera bientôt lisibile en ligne, légalement et gratuitement. Vous retrouverez, comme toujours, le chapitre 1124 sur la plateforme MANGA Plus. Il sera disponible le dimanche 25 août, à 17 heures. Une fois encore, il sera accessible pendant un mois entier. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 1125 !