Un nouveau membre d'équipage va enflammer le cœur du public. La suite de l'adaptation en live-action de One Piece est certainement l'une des plus attendues sur Netflix. Après le succès phénoménal de la saison 1, les futurs épisodes promettent d'attirer le public en masse. D'autant plus que les connaisseurs auront le plaisir de retrouver des personnages qu'ils attendent depuis longtemps. L'un des préférés des fans vient enfin de révéler son nouveau visage, ça va vous plaire.

Un personnage qui pète le feu dans la suite de One Piece

Que ce soit dans le manga ou dans l'anime, l'Odyssée One Piece nous a conduits par les mers à la rencontre d'une très large galerie de personnages. Certains ont évidemment marqué les mémoires à bien des égards, que ce soit par leur allure, leur charisme, leurs pouvoirs démentiels, ou tout ça à la fois. Dès lors, l'enjeu pour Netflix est de parvenir à leur rendre honneur dans sa propre série maison. La plateforme n'a donc pas le droit à l'erreur pour cette nouvelle figure qui se dévoile aujourd'hui.

Après avoir levé le voile sur celui qui incarnera le truculent Bon Clay dans la saison 3, Netflix s'attaque aujourd'hui à un personnage des plus populaires de l'univers One Piece. Ça y est, nous savons désormais qui incarnera le flamboyant Portgas D. Ace dans la série en live-action. Les équipes de production ont jeté leur dévolu sur l'acteur Xolo Maridueña. Les rumeurs étaient donc avérées. L'acteur repéré dans Cobra Kai et Blue Beetle aura le privilège d'incarner une figure de choix à l'écran.

Aussi appelé Ace aux poings ardents, le jeune homme toujours torse nu est identifiable à son chapeau décoré. Un point commun avec un certain Luffy, avec qui il pourrait bien partager bien plus, sans trop en dire pour les néophytes. Le personnage devrait occuper une place de choix dans la saison 3 de l'adaptation Netflix. Cependant, si on en croit les déclarations de son seiyū officiel dans l'anime, il se pourrait bien qu'il fasse une apparition dès la saison 2. Cette dernière débarquera sur la plateforme au N rouge dès le 10 mars 2026.