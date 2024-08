Les choses sérieuses ont commencé pour la saison 2 de One Piece. Depuis un mois maintenant, l’équipe de tournage et les acteurs de l’équipage au Chapeau de Paille ont repris du service à Cap en Afrique du Sud. Plusieurs nouvelles têtes ont été confirmées pour l’occasion et les personnages qui vont avec. Smoker, Tashigi, les géants Brogy et Dorry ou en Mr 3 figurent parmi les nouveaux arrivants. Quelques grands noms de l'œuvre manquent encore à l’appel, mais si certains fans avaient besoin d’être rassurés, oui ce héros emblématique sera bien de la partie dans les prochains épisodes.

L'acteur de Ace reprendra du service dans la saison 2 de One Piece

En l’espace de quelques épisodes, la série Netflix s’est imposée comme l’un des nouveaux incontournables de son catalogue. Sans surprise, le pionnier de la SVOD a rapidement signé pour une seconde saison, qui est actuellement en cours de tournage. Il faudra donc s’armer de patience avant de revoir Luffy et le reste de son équipage partir à l’aventure. La suite amènera les Chapeaux de Paille sur Grand Line, où ils rencontreront de nouvelles têtes et ennemis redoutables qui les pousseront à dépasser leurs limites. La saison 2 de One Piece devrait en tout cas couvrir les événements jusqu’à Alabasta et si vous en doutiez, on vous rassure. Non, Netflix ne mettra pas de côté des personnages importants qui serviront à l’histoire plus tard. Avec Eiichiro Oda à la supervision, cela semblait peu probable qu’il soit absent, mais Ace sera bien de la partie, au moins le temps d’un épisode.

L’évidence même a été confirmée par Toshio Furukawa, le doubleur japonais du personnage. Lors d'un panel à l'Otakuthon ce weekend, l’acteur s’est exprimé sur son éventuelle absence dans le remake de l’anime commandé par Netflix. « J’adorerai continuer de doubler Ace dans le remake, mais je ne suis pas sûr d’être invité à le faire. Cependant, je vais au moins doubler Ace dans la version japonaise de la saison 2 de la série live-action One Piece », a-t-il ainsi déclaré. Reste maintenant à savoir qui prêtera ses traits au personnage. La rumeur voulait que Xolo Mariduena (Cobra Kai, Blue Beetle), mais l’intéressé l’a démenti.

Ace dans l'anime One Piece ©Toei

Des nouvelles officielles très bientôt

Netflix devrait officiellement donner des nouvelles de sa série dans les prochains jours à l’occasion des One Piece Days qui se tiendront les 10 et 11 août. Le remake de l’anime sera un peu plus présenté, et l’adaptation en live-action est pressentie pour faire une apparition. Cela pourrait simplement être des images des coulisses, dévoiler le design de Chopper ou au contraire annoncer certains personnages importants comme Ace, Vivi, Crocodile ou Robin. Les éventualités ne manquent pas et quoiqu’il arrive, la saison 2 de One Piece aura des infos croustillantes pour nous lors des Netflix Geeked en septembre.

Source : Toshio Furukawa