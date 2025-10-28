Les fans de One Piece ont eu une mauvaise surprise aujourd’hui, avec une annonce officielle du studio Toei Animation. Que peut-on apprendre exactement ?

Les fans de One Piece vont devoir s’armer d’un peu de patience. Après plus de mille épisodes diffusés sans grosse interruption, l’anime s’apprête à souffler un peu. Un choix étonnant, mais nécessaire pour permettre à la série de repartir sur de meilleures bases. Une déception pour les fans les plus impatients.

Une pause pour One Piece

Toei Animation a en effet annoncé qu’une pause de trois mois serait observée à partir de janvier 2026, avant un retour prévu en avril avec le lancement du très attendu arc d’Elbaf. Ce nouveau chapitre marquera une étape clé dans la saga, à la fois par son importance scénaristique et par le changement de rythme de production qui l’accompagne.

Dès 2026, l’anime adoptera un nouveau calendrier, organisé en deux saisons par an, pour un total de 26 épisodes maximum. Cette réorganisation vise à améliorer la qualité visuelle tout en respectant davantage le tempo du manga d’Eiichiro Oda. En d’autres termes, moins de remplissage et plus de fidélité à l’œuvre originale.

Ce changement intervient au moment où l’histoire s’apprête à entrer dans l’un de ses arcs les plus mythiques. Le royaume d’Elbaf, terre légendaire des géants, a été mentionné dès les premières aventures de Luffy. C’est un lieu chargé de mystère, promis à dévoiler de grandes batailles, de nouvelles révélations et des liens majeurs avec le passé du monde. Pour les lecteurs du manga, il s’agit sans doute de l’un des derniers grands arcs avant la conclusion de One Piece.

Pendant cette pause, Toei Animation a promis de quoi faire patienter la communauté. Des contenus spéciaux, récaps exclusifs ou même annonces inédites autour de la franchise pourraient être révélés d’ici le printemps. Une façon de maintenir la flamme chez les fans, avant le grand retour de Luffy et de son équipage.

Source : Toei Animation