One Piece est de retour pour les lectrices et lecteurs cette semaine. Le chapitre 1165 a déjà leaké et son contenu promet de grands moments pour les fans.

Une bataille attendue, des personnages cultes et des pouvoirs de titans. Voilà le cocktail épique qui vous attend dans le chapitre 1165 de One Piece. La suite du manga a effectivement leaké avec un petit peu d'avance. De ce fait, nous avons déjà un aperçu de ce que les futures pages vous réserveront. Autant vous dire qu'un grand moment s'annonce pour les fans, ça va marquer les annales.

Les leaks du chapitre 1165 de One Piece vont plaire aux fans

Le flashback se poursuit dans le manga One Piece. Le chapitre 1165, intitulé « Réverbération », s'ouvrira sur une couverture représentant Law et Bepo en train de dormir sur Zeus. Mais dès qu'on tourne la page, l'ambiance change du tout au tout. L'histoire reprend avec une déclaration solennelle de Shiki : c'est fini pour les pirates de Rocks. Une case montre alors les derniers membres survivants suivre différents chemins.

De leur côté, Gol D. Roger et Garp s'adressent à leur équipage respectif, leur intimant qu'ils vont revenir. Puis, tous deux se retrouvent dans la suite de One Piece pour faire face à Xebec dans sa forme démoniaque. Une bataille épique s'étale ensuite sur plusieurs pages du chapitre 1165.

Mais ce ne sont pas les seuls personnages iconiques à apparaître dans le chapitre 1165 de One Piece. Les leaks révèlent une discussion entre Kaido et Linlin. Cette dernière rappelle au premier qu'il a une dette éternelle envers elle. Puis, ils se séparent. Nous découvrons également Barbe Blanche rencontrant un homme du nom de Polo Gram. Tout laisse à penser qu'il serait le père de Marco.

La suite de One Piece prend encore de l'ampleur alors qu'Imu ordonne la destruction de God Valley. L'acquisition du haki par Xebec est tout bonnement impressionnante. Le combat contre Roger et Garp gagne en intensité. Ils allient leur propre haki pour riposter. Le chapitre 1165 se conclut sur cette ultime attaque qui leur permet de venir à bout de leur adversaire. Ce moment s'annonce déjà comme l'un des plus cultes de l'œuvre d'Eiichiro Oda.

Xebec contre Roger et Garp dans le chapitre 1164 de One Piece. © Shueisha / Eiichiro Oda.

Où lire les scans du chapitre 1165 gratuitement ?

One Piece est de retour avec le chapitre 1165 cette semaine. Malgré les leaks, sa sortie officielle ne bouge pas. Vous pourrez donc lire les scans gratuitement et légalement dès dimanche prochain, le 9 novembre à 16 heures. Ils seront accessibles pendant au moins un mois sur la plateforme officielle MANGA Plus.

En revanche, nous avons une mauvaise nouvelle pour les lectrices et lecteurs assidus. Le manga One Piece sera en pause la semaine prochaine. Le chapitre 1166 n'arrivera pas avant le 23 novembre 2025. Il faudra donc prendre son mal en patience après les événements épiques qui viennent de se dévoiler.