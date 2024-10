My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, plusieurs œuvres tirent peu à peu leur révérence, mais le nouveau Roi des mangas est là pour rester. One Piece approche doucement de sa fin, mais les lecteurs pourront voyager avec Luffy et ses amis pendant quelques années avant que leur aventure ne se conclut. En parallèle, la licence a atteint de nouveaux sommets de popularité depuis qu’elle s’est laissée découverte par un nouveau public grâce à la série en live-action de Netflix. Les projets autour de l'œuvre se multiplient et avant le remake de l’anime, une petite surprise se prépare pour les inconditionnels de la série animée.

Un spin-off spécial pour l'anime One Piece

Ce 20 octobre 2024, l’anime One Piece célèbrera ses 25 ans et un quart de siècle ça se fête. Le compte officiel de l'œuvre a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’un épisode spécial sortirait le jour de cet anniversaire. Un projet que l’on pourrait qualifier de mini spin-off, puisqu’il s’agit en réalité d’une adaptation du roman One Piece — Histoires de l’équipage de Tomohito Ohsakin toujours disponible chez Glenat. Il comprend des histoires courtes autour des membres principaux de l’équipage, mais racontées par des personnages secondaires. Par exemple, celle sur de Nami suit une petite fille qui a une obsession pour la Chatte Voleuse, son idole qu’elle espère rencontrer alors qu’elle revient deux ans plus tard sur l’île de Sabaody.

L’épisode spécial One Piece Fan Letter proposera au total neuf nouvelles consacrées à Luffy et ses compagnons. On retrouvera à la direction Megumi Ishitani, ayant déjà œuvré sur les épisodes 957 et 1015 de l’anime, ainsi que sur les openings 25 et 26. Pour l’heure, ce spin-off n’a été confirmé que pour le Japon, et on ne sait pas si une traduction et une diffusion sur Crunchyroll et consorts en France sont à l’ordre du jour. On rappelle qu’un remake de l’anime et des premiers arcs de l'œuvre est en préparation du côté côté de WIT Studio (L'Attaque des Titans, saisons 1 à 3, Spy x Family) et Netflix, sans que l’on ne sache quand elle pourrait arriver.

