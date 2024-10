One Piece est au summum de sa popularité et le succès de la série en live-action par Netflix n’y est sans doute pas étranger, elle qui a ouvert l'œuvre à un tout nouveau public. Les projets autour de la licence se multiplient, avec un remake de la série animée ou encore un épisode spécial à l’occasion des 25 ans. Le manga, lui, est entré dans un nouvel arc, teasé et attendu depuis de longues années par les inconditionnels de l'œuvre, mais là aussi les fans vont devoir faire preuve d’un peu de patience.

Nouvelle pause pour le manga One Piece

Décidément les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les fans de l'œuvre. Ce weekend, la Toei prenait la communauté de court en annonçant une pause de six longs mois pour l’anime. Du jamais vu pour la série, qui va certes permettre aux équipes de revenir avec un format plus condensé et travaillé, mais qui va changer la grille de programmation historique mise en place il y a deux décennies de cela. Ceux qui ne jurent que pas l’anime pourront redécouvrir l’arc des Hommes Poissons sous un nouveau jour avec des épisodes remasterisés. Les inconditionnels du manga doivent eux aussi se préparer à une petite période de disette, fort heureusement bien moins longue.

Alors que ce n’est qu’une question d’heure avant que premiers leaks du chapitre 1130 émergent sur la Toile, les sources habituelles, notamment Scotchinformer, ont fait tomber le couperet. Le manga One Piece sera lui aussi en pause dès la semaine prochaine, et ce pendant deux semaines complètes. Cela permettra non seulement à son créateur, Eiichiro Oda, de se reposer, mais également de trouver de nouvelles idées pour l’arc d’Elbaf, actuellement en cours. La parution du manga reprendra à son rythme traditionnel dans le numéro 50 du Weekly Shonen Jump, qui arrivera dans les kiosques japonais le 11 novembre 2024. Les fans auront quelques pages à se mettre sous la dent dans quelques jours et on se doute qu'elles risquent de se terminer sur un petit cliffhanger, histoire de faire grimper un peu plus l'impatience avant que l'arc ne rentre dans le vif du sujet.

Source : Pew