C'est le rendez-vous hebdomadaire des fans de One Piece : la sortie d'un nouveau chapitre est toujours particulièrement attendue. Toutefois, celle-ci arrive systématiquement avec un peu de d'avance. De fait, une fois de plus, la suite a fuité en ligne. En attendant de parcourir le chapitre 1130 dans les détails, découvrez le résumé de ce qui vous attend.

Que raconte le chapitre 1130 de One Piece ?

Nous sommes donc dans un nouvel arc désormais. Après l'île futuriste, les Mugiwara ont embarqué pour les terres Géants, aux airs de vikings. Le dernier chapitre paru nous les a présenté en bien mauvaise posture face au “Dieu Soleil”. De nouvelles choses semblent se préparer doucement dans le prochain. Intitulé “Prince maudit”, il s'ouvre sur une couverture montrant quelqu'un en train de voler l'épée de Yamato tandis qu'elle et Tama dorment.

Le début de ce chapitre 1130 s'ouvre d'abord sur l'équipage du Chapeau de Paille qui encore en route vers Erbaf. Puis, nous avons droit à un focus sur un journal qui nous apprend comment l'affaire Egghead est présentée au monde. Ainsi, Luffy est présenté comme celui qui aurait tué Vegapunk. De plus, il aurait détruit l'île avec l'aide des Géants. Ensuite, nous avons droit à un aperçu de Loki qui assassine son père dans le but de devenir Légendaire. Alors qu'il est enchaîné à un arbre, Luffy le rejoint. Veut-il faire alliance ? Nous le découvrirons plus tard, car la fin du chapitre dévoile le paysage Erbaf, avec ses châteaux et villages.

Artwork officiel de l'arc Erbarf. © Eiichirō Oda

Où lire One Piece gratuitement ?

La suite de One Piece débarquera, comme chaque semaine sur une plateforme totalement gratuite. De fait, rendez-vous dimanche 20 octobre à 17 heures sur MANGA Plus pour lire le chapitre 1130. Ce site permet d'accéder aux pages officielle de façon totalement légale. Le nouveau chapitre y sera disponible pendant un mois.

Mais, une mauvaise nouvelle accompagne cette sortie. Après l'annonce d'une pause pour l'anime, c'est au tour du manga d'être mis à l'arrêt. Contre toute attente, One Piece ne reviendra pas la semaine prochaine. Il faudra patienter jusqu'au 11 novembre 2024 pour que la parution reprenne. Nous vous disons donc à dans un mois pour découvrir ce que le chapitre 1131 réserve.