C'est l'un des mangas et anime les plus plus populaires qui soient. One Piece n'en finit pas de faire vibrer le cœur des fans du haut de ses 1111 chapitres, adaptés en presque autant d'épisodes. En France, il s'agit non seulement du manga le plus vendu, mais aussi l'une des BD qui marche le mieux chaque année, tous genres confondus.

L'œuvre d'Eiichirō Oda fonctionne tellement bien qu'elle peut se permettre toutes sortes d'expérimentations. On ne compte plus le nombre de jeux tirés du manga. Aussi, outre l'anime, il faut maintenant compter sur la série en live action produite par Netflix. De façon plus légère encore, l'auteur s'est essayé par curiosité à l'IA. Mais c'est un tout autre genre d'expérience que proposera bientôt la Toei Animation. La société de production porte bon nombre d'anime cultes, tels que Dragon Ball et Saint Seiya, et bien sûr One Piece. Alors, à l'approche d'une date bien spécifique, elle prépare une belle surprise pour les fans français. Sortez vos agendas, car vous ne voudrez pas passer à coté.

© Eiichirō Oda.

25 ans de One Piece, ça se fête !

C'était il y a vingt-cinq ans déjà. Les premières notent de l'opening “We Are” se faisaient entendre tandis que la voix-off du narrateur dressait le cadre d'une Odyssée légendaire. Depuis 1999, Luffy et les Mugiwara naviguent à la recherche du One Piece en couleur et en animation sur nos écrans. En vingt-cinq ans, l'équipe du Chapeau de Paille en a vécu des péripéties. De Gear en Gear, Luffy ne cesse d'impressionner, mais si ses moussaillons ont eux aussi leurs moments de gloire à l'écran. Chaque épreuve, chaque affrontement, est l'occasion pour eux de resserrer leurs liens, mais aussi de le faire avec les fans.

Alors évidemment, c'est un anniversaire immanquable que fête cette année l'anime One Piece. La Toei ne pouvait pas passer à côté d'un tel événement. C'est pourquoi elle a préparé une surprise qui rassemblera les fans autour de leur manga préféré. Et vous aussi, vous pourrez y participer !

Un rendez-vous unique en France

À l'occasion des vingt-cinq ans de l'anime de One Piece, la Toei organise un événement géant. Mais pas de panique, même en France, vous pourrez y assister. De fait, Luffy fêtera son anniversaire télévisuel le 5 mai dans cinq grandes villes européennes, y compris Paris :

Paris, France - Hôtel de la Marine, Place de la Concorde, 75008

Milan, Italie - Piazza Gae Aulenti

Berlin, Allemagne - Alexa Mall

Londres, Royaume-Uni - Outernet, Now Trending

Madrid, Espagne - Principe Pio

© Eiichirō Oda / Toei Animation.

Chaque lieu profitera de ses propres animations autour de One Piece. Un pop-up store, autrement dit une boutique éphémère, sera installée à Milan. Dans le même ordre d'idée, des goodies exclusifs seront distribués à Berlin et Madrid. De l'autre côté de la Manche, les Londoniens vivront une « expérience vidéo immersive ».

Pour l'instant, le mystère plane encore sur les détails de l'événement parisien. L'horaire des célébrations sera annoncé sous peu. Mais, dans l'immédiat, on peut déjà se dire que le choix d'un lieu aussi significatif que l'Hôtel de la Marine réservera de belles surprises.

Enfin, les fans seront invités à partager leurs selfies en direct de l'événement, soit avec le hashtag #LuffyBirthday2024 sur les réseaux sociaux, soit sur le site internet prévu à cet effet. Pour le moment, ce site ne donne que le compte-à-rebours jusqu'au 5 mai. Mais, venue la fameuse date anniversaire, tous le selfies y seront progressivement rassemblés afin de constituer une fresque virtuelle en l'honneur de l'anime One Piece.