L'heure est venue : Dragon Ball Daima s'est enfin offert une nouvelle bande-annonce, et elle devrait en rassurer plus d'un. Mais, comme on pouvait s'y attendre, tout le monde ne se réjouit pas.

La franchise Dragon Ball n'a pas encore dit son dernier mot, en témoigne l'annonce de l'anime Daima. Ce dernier est au cœur des discussions au sein de la communauté, et il fascine autant qu'il effraie. La suite des aventures de Goku et sa bande s'annonce explosive, mais jusqu'ici, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais ça vient tout juste de changer, avec un trailer inédit qui va sans doute faire saliver les fans. Par contre, il va falloir être un peu patient.

Dragon Ball Daima s'offre un nouveau trailer détonnant

Le rendez-vous des fans de DB, c'était du 27 au 28 janvier 2024 à Los Angeles. Eh oui, il y a eu la nouvelle édition du Dragon Ball Games Battle Hour. Au programme, une tonne d'annonces attendues au tournant, et on peut dire que ça a fait mouche. Bien évidemment, Daima était présent, avec un panel dédié. On espérait qu'une chose : assister à la diffusion d'une nouvelle bande-annonce qui allait faire vibrer notre cœur féru de combats nerveux. Elle est maintenant disponible, et c'est à vous de juger du résultat.

Une minute de trailer, ça peut paraître court, mais en l'occurrence, c'est suffisant pour nous donner un aperçu de ce qui nous attend. Pour rappel, l'histoire met en scène nos protagonistes qui ont... rajeuni. Oui, comme dans Dragon Ball GT, d'où le fait que certains fans ne sont pas rassurés. Pour cause, c'est un anime qui a grandement divisé, et on n'a pas envie de voir le même schéma se reproduire. Mieux vaut patienter jusqu'au jour J avant de donner un avis définitif. D'ailleurs, la date de sortie n'a pas bougé, et ça arrivera toujours à l'automne 2024.

Quant aux images qu'on peut voir, ça a le mérite d'être clair : c'est une sorte de mini retour aux sources pour Dragon Ball. On ne parle pas forcément au niveau du scénario, ou de l'animation qui est un régal pour les yeux, mais plutôt du côté des combats. On observe Goku affronter des ennemis étranges, non pas avec des techniques complexes à coups de rayons dévastateurs ou autre. Cette fois, on est au corps-à-corps, à une vitesse « raisonnable », et notre homme (enfin, enfant dans le cas présent) mise davantage sur son agilité et l'usage de son bâton (Nyoi-bō) pour combattre. C'est assez amusant à observer, et ça promet -potentiellement - une intrigue plus légère.

Des annonces en veux-tu, en voilà

Le Dragon Ball Games Battle Hour ne s'est pas contenté de parler de Daima. Il en a profité pour dévoiler une bande-annonce inédite pour Sparking! ZERO (autrefois Budokai Tenkaichi 4). On a pu en savoir plus sur les personnages présents dans le roster, et on constate que le développement a bien avancé. Malheureusement, il faut encore attendre avant d'avoir une date de sortie à se mettre sous la dent. En tout cas, ça présage des affrontements légendaires, comme à l'époque.

De son côté, Dragon Ball Z : Kakarot a présenté son nouveau DLC, baptisé Goku's Next Journey. Il débarquera en février 2024, et il s'agira de la dernière extension déployée pour le Season Pass 2. Comme vous pouvez le constater, que ce soit en anime ou en jeu vidéo, l'œuvre d'Akira Toriyama a encore beaucoup d'histoires à nous raconter. Il nous tarde de les découvrir.