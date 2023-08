Dans une poignée de jours, les fans de One Piece pourront enfin découvrir l'adaptation en live-action de l'œuvre sur Netflix, six ans après son annonce. En plus de ce très gros morceau, le manga et l'anime continuent leur petit bonhomme de chemin en ce mois d'août. Le chapitre 1089 vient de sortir, mais ce week-end, c'est surtout la production du studio Toei Animation qui était particulièrement attendue. En effet, le public savait que lors de cet épisode 1071, Luffy utiliserait pour la première fois le Gear 5 à l'écran. Les fans ne risquent pas d'oublier ce moment déjà culte. Attention si vous n'avez pas encore lu le manga ou vu l'épisode, cet article contient des spoilers.

Le Gear 5 de Luffy enfin révélé dans l'anime One Piece !

Ce dimanche, l'épisode 1071 de One Piece était diffusé sur Crunchyroll en simulcast. Lors de celui-ci, le moment tant attendu est enfin arrivé. Opposé à Kaido, Luffy se retrouve en mauvaise posture durant l'affrontement. À bout de forces, il utilise alors la forme éveillée de son fruit du Démon grâce au réveil de Nika : le Gear 5. Grâce à sa puissance phénoménale, « Joy Boy », qui est mort de rire pendant le reste du combat, prend rapidement le dessus sur Kaido, la scène tournant même ce dernier au ridicule. La Toei Animation a fait le choix de conserver l'aspect cartoon particulièrement déroutant qui était déjà présent dans le manga. Un pari risqué, mais qui semble avoir plu à une large partie de la communauté de One Piece.

Sur les réseaux sociaux, on constate que les fans ont été marqués par ce passage légendaire. « Je n'ai jamais vu un épisode aussi parfait », « j'avais des doutes du rendu en cartoon pour l'adaptation du gear 5 mais l'épisode 1071 de One Piece a éteint la concurrence », « ils ne pouvaient pas adapter le Gear 5 plus parfaitement qu'avec cette scène », peut-on lire sur X (anciennement Twitter). En revanche, quelques personnes sont tout de même déçues que l'aspect cartoon soit si présent, comparant cet épisode de One Piece avec un épisode... des Looney Tunes. Quoi qu'il en soit, Crunchyroll et les sites de streaming pirates ont dû se frotter les mains hier étant donné la très forte affluence sur leur plateforme. Certaines ont même planté à cause de l'afflux massif de téléspectateurs, preuve que cet épisode 1071 restera bien dans l'histoire.