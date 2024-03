One Piece est clairement un phénomène inarrêtable. On va encore en manger pendant de nombreuses années, que ce soit en jeu vidéo, en anime ou en manga. L'œuvre légendaire d'Eiichiro Oda est sur tous les fronts, y compris sur celui de l'adaptation en série Netflix (en prises de vues réelles qui plus est). C'est vous dire à quel point sa popularité ne connaît aucune limite. Du coup, vous imaginez bien que les fans français vont être heureux d'apprendre que Bandai Namco a une surprise en réserve pour eux. Préparez-vous à sortir la carte bleue.

Une grosse surprise pour les fans français de One Piece

Le 23 novembre 2022, une certaine boutique a été lancée au Royaume-Uni, et plus précisément au Metrocentre de Newcastle. Il s'agit du magasin officiel dédié au jeu de cartes « One Piece Card Game ». Un concept idéal pour les collectionneurs chevronnés ou les aficionados de la franchise. Le principe est vraiment simple, on achète des boosters et on obtient des cartes diverses et variées. On peut ensuite se faire un deck, et affronter d'autres joueurs en duel. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui ?

En fait, Bandai Namco Amusement Europe Ltd. a annoncé l'arrivée d'un pop-up store officiel de One Piece Card Game... à Paris ! Il ouvrira ses portes au Westfield Forum des Halles mi-mars, et on vous invite donc à noter cette date dans votre calendrier. En plus, on nous dit que ce sera pile quelques jours avant la sortie du dernier pack de boosters baptisé « -WINGS OF THE CAPTAIN- [OP-06] » qui débarquera le 15 mars prochain. En bref, ça signifie que la boutique arrive cette semaine. Il ne faudra pas hésiter à y faire un tour le plus vite possible, d'autant plus que ça risque de partir vite.

Nous attendions avec impatience l'ouverture du pop-up store officiel du jeu de cartes One Piece Card Game de l'autre côté de la Manche tant la France compte de nombreux fans passionnés de la franchise. Nous voulions offrir un espace physique où les fans de One Piece peuvent se rencontrer, collectionner, échanger des cartes et faire des matchs pour une expérience amusante et mémorable. Rob Cook, Locations Based Operations Director chez Bandai Namco Amusement Europe Ltd