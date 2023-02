Le manga culte One Piece vient de vivre un grand moment grâce à son créateur Eiichiro Oda et sa découverte de l'IA.

Comme on peut le voir depuis plusieurs mois, l'IA est en train de révolutionner de nombreux domaines. Et elle s'attaque désormais au manga. C'est ainsi que l'on peut apprendre que Eiichiro Oda, créateur de One Piece, s'est amusé à demander à l'intelligence artificielle d'écrire le prochain chapitre de la saga.

One Piece par l'IA ça donne quoi ?

Eiichiro Oda est surement le mangaka le plus connu au monde, notamment car il est l'homme derrière One Piece, soit le manga le plus vendu au début du XXIem siècle. Loin d'être totalement à la ramasse au sujet de la technologie, l''homme a voulu s'essayer à l'IA ChatGPT pour voir ce que cela donnerait pour le prochain chapitre One Piece. Entièrement en japonais, des fans ont tout de même pris le temps d'en faire une traduction.

Hier, Oda a demandé à #ChatGPT quelle serait la prochaine histoire.? "Bonjour, je suis l'auteur de One Piece. Je n'arrive pas à trouver de beaux développements d'OP. Pourriez-vous envisager une histoire super incroyable en mon nom ? ?"

GPT : Que diriez-vous du Roi de l'Ombre apparaissant devant les Chapeaux de Paille et essayant de kidnapper Chopper en utilisant sa capacité d'ombre ? Robin recherche la tribu des ombres qu’elle a déjà rencontrée pour vaincre l’ennemi. L’équipage du Chapeau de Paille visite l’île de l’ombre. Luffy finit par vaincre le Roi de l’Ombre et sauve Chopper. Robin acquiert de nouvelles connaissances sur l’histoire de la tribu.

Pas entièrement satisfait du résultat

Pas forcément satisfait de la proposition, Oda a expliqué à ChatGPT :

Désolée, c'est ennuyant. Peux-tu me proposer une idée plus intéressante ?

Et l'IA a alors proposée une autre histoire dans laquelle des extraterrestres vivent secrètement au milieu des membres de l'équipage. Leur planète d'origine a été détruite par un vaisseau ennemi, et ils se sont installés sur le One Piece pour poursuivre leur adversaire. Cela montre plusieurs choses, que ChatGPT sait s'adapter à divers situations mais qu'elle n'arrive pas encore à s'adapter totalement à un univers précis (PS : les aliens dans One Piece). Cela permet aussi de voir que les artistes commencent à expérimenter l'IA, soit par curiosité et amusant comme ici, soit délibérément pour créer.