On savait que ça allait arriver, et ça n'a pas coupé, le nouveau chapitre de One Piece a été victime d'un leak, et il s'annonce excellent. La fin de l'arc pointe définitivement le bout de son nez.

Le manga One Piece joue actuellement avec les émotions des lecteurs. On approche de la fin de l'arc Egghead, mais Eiichiro Oda va procéder à une petite pause de trois semaines avant de continuer. Pour certains, l'attente va être longue, mais c'est la vie. Le chapitre 1111 sera le dernier à sortir avant le début du compte-à-rebours. A ce sujet, sachez qu'il vient de subir un leak qui nous promet monts et merveilles, en plus de continuer à montrer toute la puissance de Luffy dans sa nouvelle forme.

Le chapitre 1111 de One Piece est victime d'un nouveau leak

Le chapitre 1110 voyait Zoro prendre le dessus sur Rob Lucci grâce à sa technique baptisée « Three Sword Style - Hahava Leopard Hunter ». De son côté, Luffy doit faire face aux Cinq Doyens réunis sous leurs formes éveillées. L'affrontement entre le Gorosei et le Chapeau de Paille se poursuit dans le 1111. L'un des antagonistes tente de rentrer par la force dans le Labophase. Comme vous pouvez le constater, la situation commence à dégénérer, et nos protagonistes vont devoir envisager un nouveau plan.

Le leak sur ce nouveau chapitre de One Piece nous informe également que même si Rob Lucci est à terre, il n'est pas complètement hors d'état de nuire. On nous explique ensuite que les géants parlent à Luffy de Nika, mais ce dernier ne comprend pas de quoi ils parlent. A ce moment-là, l'un des Doyens, Warcury, lance une grande vague de Haki, qui a pour seule conséquence de faire réagir notre protagoniste d'une manière amusante. Après ça, les géants parviennent à bloquer les attaques du Gorosei, permettant à Luffy de créer avec son corps une batte de baseball, avant de faire un « home run » avec ses adversaires.

Le Chapeau de Paille est inarrêtable sous sa forme Gear 5. Luffy et sa bande en profitent alors pour se diriger vers le bateau des géants, pour prendre la fuite. Quant à Kizaru, il est réconforté par les marines qui lui disent de se reposer. Un coup dur pour l'Amiral. Le chapitre 1111 de One Piece se conclut sur un géant qui finit par se réveiller complètement avant de dire les mots suivants : « je suis désolé, Joy Boy ». Une phrase qui donne des frissons, surtout au vu du contexte de l'arc précédent. On attend maintenant d'avoir des images du chapitre, puisque ce leak n'offre qu'un simple résumé de l'action.