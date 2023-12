On a eu droit à un aperçu du prochain chapitre de One Piece, mais ce n'est pas tout. Oda a l'air de nous réserver une grosse surprise qui pourrait tout changer.

Pour le plus grand bonheur des fans, les chapitres de One Piece continuent de sortir régulièrement. La « tradition » veut qu'il y ait toujours un leak peu avant la sortie de l'un d'entre eux. En ce moment, on attend l'arrivée du chapitre 1102 qui devrait normalement continuer à explorer le passé de plusieurs personnages iconiques de l'œuvre. Mais cette fois, pas de fuite, puisqu'on a droit à un aperçu officiel. Et surprise, Oda en a profité pour parler de l'avenir du manga, et ça s'annonce complètement fou.

Eiichiro Oda prend la parole, un affrontement légendaire se prépare

En effet, Eiichiro Oda semble hésiter à modifier la trajectoire de Luffy et sa bande. Pour rappel, ils s'approchent de plus en plus de Laugh Tale, la dernière île, celle qui marquera le début de la fin pour One Piece. Il va sans dire que le baisser de rideau ne se fera pas immédiatement. L'arc final s'étalera probablement sur plusieurs années. Cela dit, s'il dévie encore nos héros de la route principale, l'histoire ne sera clairement pas prête de se terminer.

En tout cas, Oda nous parle d'une bataille entre deux personnages pour le One Piece qui pourrait avoir « un résultat surprenant » en changeant la « volonté de Luffy ». Que peut-il bien vouloir dire par là ? Et qui sont les personnages concernés par ce combat légendaire ? S'agit-il de Shanks ou de Barbe Noire ? C'est la question posée par beaucoup de fans. Mais bon, on n'aura sûrement pas la réponse de sitôt.

Est-ce que les mugiwaras sortiront d'Egghead sains et saufs pour se rendre sur cette île ? J'ai aussi pensé à un itinéraire qui les dévierait... Mais je me demande si je peux changer la volonté de Luffy... La bataille entre cette « personne » et cette « personne » pour le One Piece pourrait avoir un résultat surprenant.

Un premier aperçu du chapitre 1102

Côté manga, aux dernières nouvelles, on continuait à en savoir plus sur le passé de Bartholomew Kuma et Bonney. Dans le chapitre 1101, on pouvait aussi voir Dragon, le leader charismatique de l'Armée Révolutionnaire, se rendre au Royaume de Goa régulièrement. L'ancien corsaire comprend alors que Luffy serait le fils de Dragon, ce qui a renforcé les liens entre ces deux personnages. A la fin, on pouvait voir Bonney s'échapper grâce à l'aide de Conney, avec une confrontation contre Alpha, l'agent du Gouvernement Mondial. Un moment fort qui n'a pas manqué de plaire aux fans de One Piece.

Mais alors, qu'est-ce qui nous attend pour la suite ? L'aperçu est plutôt maigre, et ne nous révèle pas grand-chose de bien étonnant. C'est un simple panel où on voit diverses figures réagir à la première prime de Monkey D. Luffy. On observe la réaction d'Ace, Jinbei, Smoker, Kuma, Sabo et Dragon. En bref, du beau monde. Tout en bas de la page, on peut également voir Bonney se maquiller, prenant ainsi l'apparence qu'on a connue la première fois qu'elle a été introduite dans One Piece.