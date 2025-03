Ça y est ! L'anime One Piece est bientôt là, vous retrouverez vite Luffy et son équipage. On peut même vous dire que vous en aurez des nouvelles un peu en avance, c'est officiel.

Avec des pauses de toutes parts, les fans de One Piece doivent faire preuve d'une grande patience pour profiter de l'œuvre d'Eiichiro Oda. Mais, chaque jour les rapproche un peu plus du but. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'anime. Son retour est prévu début avril sur les plateformes. Cela dit, vous en aurez un aperçu avant ça, c'est officiel.

L'anime One Piece va vous mettre l'eau à la bouche

Beaucoup d'entre vous suivent le manga One Piece. Certains attendent également la suite de la série live-action de Netflix. Mais, ce qui réunit vraiment l'ensemble des fans de l'œuvre de piraterie, c'est bien l'anime. Or, celui-ci est en pause depuis quelques mois. Une absence palliée par un remake de l'arc des Hommes-Poissons, certes. Mais, une absence difficile à vivre compte tenu d'une mise à l'arrêt en plein milieu de l'arc Egghead.

Finalement, l'attente touchera bientôt à sa fin. Le retour de l'anime One Piece est prévue au 6 avril 2025. On sait d'ores et déjà que la deuxième partie d'Egghead sera visionnable sur Crunchyroll et Netflix. Mais, tenez-vous prêt ! Vous en aurez des nouvelles officielles en avance, et très bientôt même.

Le 22 mars prochain, les équipes de One Piece seront en effet rassemblées pour la convention AnimeJapan 2025. Ce sera l'occasion pour elles de vous parler de la suite de l'arc Egghead. La réunion se tiendra à 19h10, heure du Japon. On ne sait pas encore si elle sera diffusée en direct. Néanmoins, les informations seront rapidement relayées par les médias.

Pour l'événement, les voix japonaises de Luffy, Zoro et Usopp seront présentes. Un quatrième seiyu sera également de la partie, Subaru Kimura, qui prend le relai après Kazuki Yao pour le personnage de Franky. Ce sera donc une belle occasion de donner un premier aperçu de la suite de One Piece. En effet, de nouvelles informations seront partagées, probablement des images aussi. À moins de trois semaines de la reprise, les fans vont être accrochés à leur écran pour savoir ce que les prochains épisodes leur réserveront !