Après les déceptions, les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté de One Piece ! L'attente avant le retour de l'anime n'est pas terminée, mais on sait enfin quand il reviendra précisément sur nos écrans. Qui plus est, il y aura plusieurs changements au rendez-vous. Est-ce que ça plaira aux fans ? On vous explique tout ça.

Métamorphose d'une Mugiwara en coulisses

Le week-end dernier a eu lieu un événement de taille pour les fans de mangas et d'anime. On pense évidemment au Jump Festa 2025, grand rendez-vous pour les licences-phares de ces dernières années. C'est souvent à cette occasion que les studios et éditeurs font de grandes annonces pour leurs œuvres. On a par exemple eu des nouvelles la saison 3 de Chainwsaw Man ou encore pour le prochain film Jujutsu Kaisen.

One Piece n'a pas loupé l'événement de l'année. Le Jump Festa était le moment idéal pour donner la date de retour de la suite de l'anime, qui aura lieu en avril 2025. Mais, un détail devrait changer ! Vous le savez peut-être déjà : un départ en coulisses va prochainement impliqué un renouveau pour un personnage emblématique de la série. Il s'agit du retrait de l'acteur Kazuki Yao, qui renonce au rôle de Franky pour laisse sa place à une nouvelle voix.

C'est donc pendant le Jump Festa que le remplaçant du célèbre seiyu s'est présenté au public. Il s'agit de Subaru Kimura ! Lui aussi n'est pas méconnu du public japonais. Comédien de doublage et rappeur, il s'est illustré dans plusieurs licences d'envergure. Il est par exemple Papa Mbaye Siki dans Kuroko's Basket ou Satori Tendō dans Haikyyu. Mais, hors anime de sport, le public le connaît pour être Takeshi "Gian" Goda dans Doraemon ou encore Aoi Todo dans JJK.

C'est donc un changement prometteur pour le rôle de Franky, le robot de l'équipage du Chapeau de paille dans One Piece. Un détail n'a cependant pas été révélé. On ne sait pas encore si Kimura sera entendu dès la reprise de la diffusion de l'arc Egghead l'année prochaine ou s'il faudra attendre quelques épisodes avant de le découvrir.

Le comédien Subaru Kimura doublera désormais Franky dans One Piece.

One Piece va se lâcher ?

Un deuxième changement est remarqué par les fans de l'anime. Une habitude va effectivement évoluer au moment de sa reprise. Il s'agit de l'heure diffusion de One Piece ! L'arc Egghead reprendra plus tard qu'auparavant. Désormais, la série passera à 23h15 sur les écran au Japon (soit 15h15 en France métropolitaine). Elle est ainsi décalée de la fin après-midi au soir, ce qui pourrait être significatif pour le contenu.

De fait, ce changement d'horaire pourrait vouloir dire qu'il y aurait moins de censure dans l'anime. Ce serait notamment de bonne augure pour le traitement de l'histoire de Kuma, que celles et ceux qui lisent le manga connaissent déjà. Il faudra attendre de voir les nouveaux épisodes de One Piece pour en avoir le cœur net. Cependant, on a bon espoir !