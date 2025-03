La série One Piece de Netflix s'impose une fois de plus face à la concurrence. Ça va vous redonner le sourire avant de découvrir la saison 2, prochainement.

Alors qu'une grande nouvelle vient de tomber pour l'anime One Piece, la série Netflix refait parler d'elle. Véritable raz-de-marée à sa sortie, elle avait son convaincre un public très large malgré la prise de risque d'une réalisation en prise de vues réelles. Quasiment deux ans après la sortie de la première saison, celle-ci est saluée une fois de plus, et ce, à plus d'un titre. En attendant de trouver le fameux « One Piece », Luffy et ses amis auront quelques trophées à ajouter à leur butin.

One Piece repart couronnée

C'est en août 2023 qu'Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson et Taz Skylar ont débarqué sur Netflix pour reformer le célèbre équipe du Chapeau de paille. Tous ensemble, ils ont captivé un public autant de connaisseurs que de néophytes. Ainsi, la série One Piece s'est déjà imposé comme une adaptation valable aux yeux du monde entier.

Signe de cette approbation, elle a d'abord reçu un bel accueil de la critique. Puis, ce sont les professionnels du secteur qui l'ont saluée. De fait, la série One Piece a décroché un prix à l'occasion des Writers Guild of America Awards. Ce n'est là que le premier !

Ce week-end, se sont tenus les Children's and Family Emmy Awards. La série One Piece y concourrait avec 11 nominations au total, un chiffre impressionnant. Cependant, elle se sera incliné face à la série Percy Jackson (Disney+), ne repartant qu'avec deux récompenses :

Meilleure chanson originale pour un programme destiné aux enfants et aux jeunes adolescents ("My Sails Are Set", de Sonya Belousova et Giona Ostinelli, interprétée par Aurora)

("My Sails Are Set", de Sonya Belousova et Giona Ostinelli, interprétée par Aurora) Excellence dans la coordination des cascades pour un programme en live-action (Frank Spilhaus et Darrell McLean)

Voilà une reconnaissance de plus pour l'adaptation de l'œuvre d'Eiichiro Oda ! Ç'a de quoi nous rendre plus impatients encore à l'idée de voir prochainement la saison 2 de One Piece. Bien qu'elle n'ait pas encore de date de diffusion, on ne doute pas que les fans seront au rendez-vous.