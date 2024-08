Alors que la série en live-action a popularisé la licence auprès du grand public, One Piece continue de tracer sa route. Le manga poursuit sa parution à un rythme régulier et se rapproche doucement, mais sûrement de sa conclusion. Alors qu’un remake est prévu prochainement, l’anime continuera en parallèle. Malheureusement, un scandale a éclaté il y a peu de temps et il aura des répercussions directes sur la série de Toei Animation. Un personnage très apprécié des fans va donc subir un changement nécessaire.

Un changement dès l'épisode 1116 de One Piece

Alors que les festivités du 25e anniversaire du manga battaient leur plein, un événement est venu gâcher la fête. Au Japon, un scandale a éclaté lorsqu’il a été révélé que Toru Furuya a eu une liaison extraconjugale avec une fan sur laquelle il avait levé la main en plus de la pousser à avorter. Des accusations que l’acteur qui a prêté sa voix à Yamcha de Dragon Ball, Seiya ou encore Toru Amuro dans Détective Conan a par la suite confessées dans les colonnes du magazine Weekly Bunshun fin mai. Malgré le culte voué aux seiyu, nom donné aux doubleurs au Japon, les professionnels de la japanimation ont immédiatement sévi en lui demandant de quitter ses différents rôles. Parmi eux, celui de Sabo dans l’anime One Piece.

Le personnage particulièrement apprécié des fans du manga devait donc se dénicher une nouvelle voix à la hauteur du personnage. Après plusieurs mois de recherche, la Toei a trouvé un acteur digne de ce nom. Le compte officiel de One Piece a révélé ce 18 août que ce sera finalement Irin Miyu qui reprendra le flambeau dès les prochaines apparitions du frère de Luffy dans l’anime. L’intéressé s’est fait pour divers rôles clés, dont Haku dans Le Voyage de Chihiro, Ritsu dans Mob Psycho 100, Koji de Haikyuu ou encore la version jeune de Minato dans la série Naruto. Les fans n’auront pas à attendre longtemps avant de découvrir son interprétation puisqu’il doublera Sabo dès l’épisode 1116 qui sera diffusé ce weekend au Japon. La Toei en a dévoilé un premier aperçu, mais il aucun signe du Révolutionnaire dans ce court teaser.

Source : One Piece Officiel