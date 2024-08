A peine dévoilée, la nouvelle série The One Piece produite par Netflix fait l’objet de vives critiques de la part des fans du manga et de l’anime original.

Décembre 2023, Netflix annonçait non sans fierté le début de la production d’un remake de l’anime One Piece. Une démarche qui vise à faire découvrir les premières aventures de Luffy et son équipage sous un nouveau jour. Avec plus de deux décennies au compteur, les premiers épisodes de l’anime ont particulièrement mal vieilli et les néophytes qui ont découvert la licence avec la série live-action l’ont appris à leurs dépens. C’est WIT Studio (L'Attaque des Titans, saisons 1 à 3, Spy x Family) qui est chargé de ce projet ambitieux. Si les premières images dévoilées ce weekend lors ont conquis les amoureux du manga, le nouvel anime se retrouve déjà au cœur d’une polémique.

The One Piece sous le feu des critiques

C’était une annonce particulièrement attendue. Ce 11 août 2024, à l’occasion des One Piece Days, WIT Studio a dévoilé les premières ébauches de l’anime du remake. Plusieurs pistes ont été envisagées, des essais réalisés et beaucoup ont été jetés à la poubelle avant de trouver un style qui collait davantage à la patte d’Eiichiro Oda. Le studio a alors révélé des premiers concept arts pour illustrer sa direction artistique et ça n’a pas manqué de faire mouche auprès des fans du manga à une exception près. Si la plupart des dessins de l’équipage au Chapeau de Paille suscitent de la nostalgie, ceux mettant en scène un Usopp qui a perdu de sa mélanine ont laissé à désirer. Le sniper du groupe y apparaît avec une peau beaucoup plus claire que celle des designs de Toei Animation et surtout du créateur du manga.

Le whitewashing, comme les Américains l’appellent, n’est clairement pas nouveau dans l’univers du manga et des anime. On se souvient par exemple de Casca, héroïne de Berserk, qui perdait de sa couleur au fil des épisodes. Le problème est cependant plus endémique dans la série One Piece. Si cette décision a autant de mal à passer auprès des inconditionnels de l'œuvre, c’est aussi parce qu’Eiichiro Oda a lui-même attribué diverses origines à ses personnages, Usopp étant africain.

Concept arts d'Usopp et Nami dans The One Piece ©WIT Studio

Une contradiction avec les thèmes du manga ?

Si cela n’a en soi aucune incidence sur le lore, le créateur du manga et Netflix, se sont basés sur ces informations pour le casting de la série live-action. Et quand on sait que les luttes raciales et sociopolitiques sont particulièrement chères au mangaka et à son œuvre, on comprend pourquoi tant de fans sourcillent. Dans la première présentation de The One Piece, WIT Studio avait pourtant affirmé son envie de coller le plus possible au manga. Masashi Koizuka, directeur du projet, estime justement que ces thèmes abordés dans la série étaient ce qui faisait d’elle une œuvre si spéciale. De nombreux fans considèrent qu’avec ce whitewashing, le studio d’animation manque déjà à sa promesse. On rappelle cependant qu’il s’agit pour l’heure de concept arts et que les équipes peuvent encore rectifier le tir d’ici l'arrivée du remake de l’anime One Piece, toujours sans fenêtre de sortie.

Source : WIT Studio