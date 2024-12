Après toutes les annonces peu réjouissantes pour les fans de One Piece, le week-end était très attendu pour enfin retrouver le sourire. Et ça n'a pas loupé ! Le Jump Festa, grande convention se déroulant au Japon, a été le théâtre de très belles annonces pour toute la planète manga. Les œuvres-phares du moment ont pu dévoiler des projets qui vont emballer le public, à l'instar du spin-off de My Hero Academia. Ça a aussi été le cas du côté de One Piece, avec un projet qui va plaire à beaucoup d'entre vous.

Si vous êtes un assidu de One Piece, vous avez bouclé l'arc Egghead sur papier pour entamer celui d'Erbaf. Cependant, du côté de l'anime, nous n'en sommes pas encore là. La progression est même lente, puisque nous sommes en ce moment en période de pause. Mais on commence enfin à voir la lumière au bout du tunnel !

Le panel One Piece rassemblé pendant le Jump Festa de ce week-end avait une belle surprise pour les fans : la deuxième partie d'Egghead entamera sa diffusion le 6 avril 2025. Attention, car vos habitudes vont un peu changer. L'heure de diffusion va en effet être décalée au Japon à 23h15, soit 15h15 chez nous au lieu de 9 heures ces derniers temps.

En France, la série devrait donc revenir sur Crunchyroll. En attendant, vous avez tout le loisir d'y suivre le remake de l'arc des Hommes Poissons. Mais pour patienter, un petit aperçu a déjà été donné de la suite d'Egghead. Mais, ce n'est pas tout. Le Jump Festa avait également d'autres nouveautés à dévoiler.

L'anime n'a pas fini de surprendre

Vous comprenez pourquoi le Jump Festa est un événement très attendu des otakus ! C'est vraiment la fête pour eux, avec un tas d'annonces de taille. C'est donc là que les équipes de One Piece ont choisi de révéler un nouveau membre du casting de l'anime.

De fait, vous avez peut-être appris dernièrement que le seiyu de Franky avait décidé de laisser le rôle derrière lui. Le successeur de Kazuki Yao s'est ainsi dévoilé au grand public ce week-end. C'est donc à Subaru Kimura que revient le flambeau. Le comédien avait déjà eu l'occasion de doubler Buggy jeune dans One Piece. Mais, vous le connaissez plus comme Haruki Hayashida dans Tokyo Revengers ou, surtout, Aoi Todo dans Jujutsu Kaisen.

Et ce n'est pas encore fini ! La cerise sur la gâteau aura été le projet dévoilé par Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece en personne. Ce dernier a confié qu'un nouveau film est en préparation. Il n'évoque pas encore ce qu'il réservera, mais on peut s'attendre à ce qu'il prenne place autour des événements d'Egghead. Une chose est certaine, c'est que 2025 sera une année « super » pour One Piece, ainsi que l'assure Oda lui-même.