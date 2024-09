Une fois n’est pas coutume, le prochain chapitre de One Piece a d’ores et déjà leaké. Autant dire qu’il s’annonce énorme… littéralement. L’île des géants porte bien son nom.

One Piece est au summum de sa popularité depuis que la licence s’est ouverte à un tout nouveau public. La saison 2 de la série Netflix devrait d’ailleurs donner de ses nouvelles très bientôt, tandis que le manga poursuit son odyssée à un rythme régulier. L’arc d’Egghead s’est conclu il y a maintenant quelques semaines. Luffy et ses amis se rendent donc sur une île teasée il y a des décennies de cela et encore une fois, Eiichiro Oda devrait prendre tout le monde court. Le chapitre 1127 de One Piece a évidemment leaké et ce nouvel arc pourrait être bien différent de ce à quoi les fans s’attendaient. On rappelle comme toujours que les lignes qui suivent comprennent des spoilers sur les pages à venir, mais aussi sur celles parues la semaine dernière.

Premiers leaks pour le chapitre 1127 de One Piece

Près de 20 ans après avoir été mentionnée, l’île d’Erbaf se laissera bientôt approcher. Bientôt, car le dernier chapitre avait laissé Nami dans une position des plus étranges. La navigatrice s’était retrouvée vêtue d'une tenue de Viking, une épée dans le dos et dans une pièce mystérieuse. Le chapitre 1127 de One Piece commence donc dans un grand château entièrement fait de LEGO, mais qui serait bien situé à Erbaf. Tout est en briques, même les plantes.

Le lieu est cependant hostile, puisque la « La Chatte Voleuse » tente d'échapper à d’énormes insectes qui la poursuivent. Dans sa fuite, elle tombe sur Usopp lui aussi chassé par un chat immense. Les deux fuyards prennent leur courage à deux mains et tentent d’infliger une correction au félin, qui envoie valser le sniper avec un seul coup puissant, avant de se transformer en un lion géant. Nami et Usopp sont clairement en mauvaise posture dans ce chapitre 1127 de One Piece, mais devinez qui vient leur sauver la mise ?

Illustration d'Eiichiro Oda ©One Piece

Pas de chapitre la semaine prochaine

Le trio emblématique. Luffy, Zoro et Sanji arrivent au moment où la situation semblait la plus critique et mettent le roi de la jungle au tapis avec une seule attaque coordonnée. Les cinq premiers membres de l’équipage au Chapeau de Paille sont donc réunis, tous affublés d’une tenue de Viking. Les prochaines pages se terminent alors qu’ils sont fins prêts à quitter ce château de LEGO. Ce sont pour l’heure les seuls leaks de ce chapitre 1127 de One Piece. Pour des détails plus croustillants, il faudra attendre le résumé complet qui arrivera un peu en amont de sa sortie officielle. Petite mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui seraient impatients de découvrir la suite ceci dit. Le manga sera en pause la semaine prochaine, mais il y aura une illustration colorée dans le chapitre 1128 pour compenser.

Source : Pew