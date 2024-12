La série One Piece est un des plus gros succès de Netflix. Et la saison 1 n'a apparemment pas fini son chemin, elle pourrait prochainement marquer l'histoire.

L'univers de One Piece ne cesse de ravir de plus en plus de fans à travers le monde. Après le manga-fleuve, l'anime culte, c'est la série Netflix qui conquiert un nouveau public. Cela dit, la fin d'année est assez calme pour nous tous. En dehors du remake de l'arc des Hommes-Poissons en cours de diffusion, tout est à l'arrêt pour l'instant. Cela dit, une bonne nouvelle vient de tomber du côté de l'adaptation en live-action, signe une fois de plus de la reconnaissance qui lui est accordée, et pas des moindres.

Bientôt un tas de nouveaux trésors pour la série One Piece ?

2024 arrivant très bientôt à son terme, l'heure est aux cérémonies de remises de prix, comme on l'a vu cette nuit avec les Game Awards. Toutefois, toutes n'ont pas lieu en fin d'année. En revanche, c'est la période généralement privilégiée pour annoncer ses nommés. C'est le cas notamment des Children’s & Family Emmys 2024. La version jeunesse de la très prestigieuse cérémonie octroie 11 nominations à la série One Piece.

© Matt Owens / Netflix

L'adaptation par Netflix de l'œuvre d'Eiichiro Oda est ainsi l'un des programmes les plus plébiscités de la cérémonie. C'est un nouveau gage de la qualité reconnue à la série, qui pourrait bien marquer l'histoire si elle repartait avec tous les trophées. Alors, en attendant la suite, la saison 1 concourra donc sous toutes ses formes :

Meilleure série pour adolescent

Ian McShane (Gold D. Roger) pour le prix de la Personnalité des enfants

Direction musicale et composition

Chanson originale dans un programme pour enfants ou adolescents

Photographie pour un programme en live-action avec une seule caméra

Effets spéciaux pour un programme en live-action

Casting pour un programme en live-action

Direction artistique/décoration de plateau/conception scénique pour un programme d'action en direct à une seule caméra

Costumes

Coiffure et maquillage

Coordination des cascades pour un programme en live-action

La série One Piece fera face à d'autres séries jeunesse populaires. Parmi ses principaux concurrents, on retiendra Percy Jackson et les Olympiens, la série Disney+ adaptée des romans éponymes. Il faudra aussi compter sur la nouvelle version de Chair de poule, également produite par Disney.

Les fans pourront découvrir les résultats des Children’s & Family Emmys 2024 le 15 mars 2025. En attendant de trouver peut-être un jour le One Piece, les Mugiwara pourrait bien ramener quelques trophées à bord de leur navire ! En attendant, retrouvez la saison 1 sur Netflix.