One Piece nous donne des nouvelles de tous les côtés ces temps-ci. Après les nombreuses annonces de casting pour la série live-action produite par Netflix, la plateforme de SVOD a également dévoilé du nouveau pour son remake de l'anime. Mais, pendant que ces adaptations en reviennent aux premières pages dessinées par Eiichiro Oda sensei, le manga-fleuve poursuit son Odyssée chaque semaine dans le Weekly Shōnen Jump. Comme on s'y attendait encore, le chapitre à paraître cette semaine a fuité en ligne. Découvrez avec nous ce qu'il vous réserve.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1125 de One Piece ?

Le chapitre 1124 de One Piece se concluait par une révélation des plus inattendues. Avec la diffusion de son message, nous pensions le Dr Vegapunk mort. C'est alors que Lilith révèle à Luffy et tout son équipage qu'en fait... le scientifique de la Marine, c'est elle. Dès lors, les fans attendaient avec impatience de découvrir la suite du périple.

D'après les leaks, le chapitre 1125 s'intitule, en anglais, « How to define death » (« Comment définir la mort »). Laissant les Mugiwara, il débute par un plan sur Saturn. En plein échange avec les vice amiraux de la Marine, ceux-ci poursuivre l'équipage du Chapeau de paille jusqu'à Erbaf, l'île des géants. Mais le Doyen refuse.

Changement de décor à nouveau : cette fois, One Piece nous conduit auprès des Doyens. Les quatre présents accueillent leur nouveau membre : Figarland Garling. Dans le même temps, Saturn commence à s'éteindre... ou plutôt à s'allumer ! Des flammes émanent de son corps tandis qu'il implore Imu de l'épargner. Mais c'est trop tard, son corps vieillit à vitesse grand V, pour ne plus laisser qu'un squelette. Le Doyen est mort.

Saint Jaygarcia Saturn, un des cinq Doyens de One Piece © Eiichirō Oda / Toei Animation

Du côté d'Egghead, Punk Records — où est conservé le cerveau de Vegapunk — prend la voie des airs. Grâce à l'activation de la machine à nuages, elle peut s'envoler. York tente bien d'empêcher cela, mais arrive trop tard. Quelque chose d'inquiétant semble se préparer. Un nouveau “Vegapunk” constitué des corps d'Edison, Shaka, Pythagoras et Atlas s'éveille. Il possède ainsi quatre esprits différents.

La lecture nous entraîne ensuite tout autre part. Focus sur l'île Kamabakka cette fois, où Koala résume l'enregistrement diffusé par Vegapunk. Dragon l'écoute. Il lui répond fermement qu'il faut empêcher tout cela. Selon lui, une guerre permettant sauver les lieux encore sécurisés du monde va éclater. On peut se le dire, des événements énormes sont sur le point de commencer.

Certains ne le savent peut-être pas encore, mais il est possible de lire gratuitement et légalement One Piece toutes les semaines. De fait, l'éditeur Shueisha rend disponible chaque nouveau chapitre sur sa plateforme en ligne MANGA Plus. Ainsi, le dimanche 8 septembre, vous aurez accès au chapitre 1125 du manga, et ce pour une durée d'un mois complet. La semaine suivante, puisqu'il n'y a pas de pause, vous retrouverez donc le chapitre 1126 et ainsi de suite.