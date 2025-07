L'aventure ne s'arrête jamais pour l'équipage du Chapeau de Paille. Un nouveau chapitre de One Piece est en fuite sur la toile et on sait déjà ce qu'il vous réserve.

La suite de One Piece ne va pas se faire attendre. Deux semaines d'affilée, nous avons en effet droit à un nouveau droit à un chapitre supplémentaire. Cette fois, c'est au tour du 1155e. L'attente est évidemment très grande compte-tenu des enjeux actuels sur l'île d'Erbaf. Ça tombe bien, car vous pouvez avoir un avant-goût de la suite dès maintenant grâce aux leaks.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1155 de One Piece ?

La suite de One Piece débarque cette semaine dans le Weekly Shōnen Jump. On continue sur la lancée des flashbacks du chapitre 1154 dans le prochain. Les premières pages révèlent que Rocks D. Xebec, dit Rocks, est un épéiste hors-pair. Grâce à ses compétences, il est parvenu à kidnapper cinq rois au cours de l'arc Rêverie.

Le chapitre 1155 de One Piece revient sur la rencontre entre Rocks et Imu huit ans auparavant. Si d'une part on apprend que le Géant est un fan de Davy Jones, on s'aperçoit surtout que Gunko était déjà la servante de son interlocuteur à ce moment-là.

Vient ensuite le moment de l'affrontement entre Rocks et Harald dans le chapitre 1155 de One Piece ! C'est tellement violent que leur haki envahit tout l'espace autour d'eux. Le premier parvient à détruire la porte de la Justice d'un seul coup. Puis, on le voit voler un navire grâce à l'argent obtenu des Dragons Célestes.

La suite du nouveau chapitre se concentre sur la fondation de son équipage par Rocks D. Xebec. Sa participation au Davy Fight Vack est une belle opportunité pour lui d'agrandir son entourage. On aperçoit notamment six membres au début, parmi lesquels Wang Zhi, alias Ochoku, et Marlon. Les années passent

Introduction de Rocks D. Xebec dans le chapitre 1154 de One Piece. © Shueisha / Eiichiro Oda.

Après les leaks, vous pourrez retrouver le chapitre 1155 de One Piece légalement sur la plateforme MANGA Plus. Gérée par Shueisha directement, vous y avez accès à chaque nouveau chapitre du manga gratuitement pendant un minimum de trois semaines.

Toutefois, ce nouveau chapitre sera disponible un peu plus longtemps. Vous l'aurez compris, One Piece sera en pause la semaine prochaine. Dès lors, après la nouvelle sortie ce dimanche 20 juillet à 17 heures, il faudra attendre le 3 août pour lire la suite.